Lilee Systems déploie des bus autonomes pour les habitants de Tainan à Taïwan

Lilee Systems a obtenu l'autorisation de faire circuler à des fins commerciales des bus autonomes à Tainan, une ville située sur la côte sud-ouest de Taïwan. La flotte de bus autonome va être intégrée au sein de deux lignes de bus existantes et leur usage commercial va débuter en septembre 2021. Le nombre de bus qui sera mis en circulation n'est pas précisé mais Lilee Systems va utiliser des bus BYD K6.



Des opérateurs à bord des bus ?

Les partenaires ne le précise pas, mais il est probable d'un opérateur de sécurité soit présent dans les bus lors des opérations. "Le lancement du système de transport rapide autonome (ART) avec Lilee Systems est une étape clé de notre développement du transport intelligent, a déclaré Ming-Te Wang, directeur du bureau des transports de Tainan, dans un communiqué. Nous sommes impatients de déployer nos bus autonomes pour développer le réseau public de transport de la ville et améliorer la sécurité et l'efficacité".



Lilee Systems est une start-up fondée en 2009 à San José en Californie. Elle est spécialisée dans les logiciels avancés de sécurité pour les transports et fourni aussi des solutions pour la conduite autonome telles que la détection d'objets, un positionnement de précision, une carte HD pour la planification de trajectoire. Pour plus de sécurité, son système de conduite autonome est suivit à distance par un centre de contrôle des opérations (OCC) basé sur le cloud.



"La conduite autonome réduit les coûts liés à la main d'œuvre et au carburant, les deux plus grosse dépense de fonctionnement pour les bus", commente Jia-Ru Li, CEO de Lilee Systems. En France, la RATP souhaite bientôt tester un bus autonome. L'entreprise chinoise China Railway Signal and Communication Corp. (CRSC) lui a fourni un bus autonome, qui est actuellement testé en milieu fermé. Il sera progressivement mis en service à l'été 2021 sur la ligne 393 dans le Val de Marne.