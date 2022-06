Microsoft et l'Institut Curie s'allient pour accompagner les biotech et les medtech dans leur croissance

Microsoft et l'Institut Curie, un centre de recherche et du traitement du cancer, annoncent ce 15 juin le lancement d'un programme dédié aux medtech et aux biotech. Baptisé le Biotech Scaler Program, il vise à accélérer leur développement en leur apportant "des outils technologiques et d'analyse", et à les accompagner dans leurs recherches de financements. Cellenza – qui se présente comme un cabinet de conseil IT, expert des technologies Microsoft et des méthodes agiles – fait également partie du dispositif.



Des cycles de développement longs

Le Biotech Scaler Program s'adresse aux start-up qui développent des "plateformes d'intelligence artificielle" pour identifier de nouvelles cibles ou candidats-médicaments ainsi qu'à celles qui développent de "nouvelles plateformes en immunothérapie, thérapie génique ou cellulaire" pour traiter des maladies. Le constat fait par Microsoft est le suivant : à la pointe de l'innovation, ces entreprises font face à des cycles de développement longs et nécessitent d'importants apports en capitaux.



Quatre jeunes pousses font d'ores et déjà parties du programme. Il s'agit de MabSilico, qui édite un logiciel ayant pour ambition d'accélérer le développement d'anticorps thérapeutiques, WhiteLab Genomics, qui propose une plateforme logicielle qui s’appuie sur l’IA pour accélérer le développement des thérapies géniques et cellulaires, Ose Immunotherapeutics, qui développe des immunothérapies innovantes, et Caranx, spécialisée dans la robotique chirurgicale.



Des start-up opérationnelles

L'Institut Curie orientera ses spin-off vers ce programme. "Passer de la promesse au produit est le défi principal des biotech. En intégrant le Biotech Scaler Program dans notre incubateur, nous donnons un atout supplémentaire aux sociétés issues de nos recherches pour accélérer leur développement et faire bénéficier les patients de traitements innovants", a expliqué Amaury Martin, directeur adjoint en charge de la valorisation, des partenariats industriels et des données.



Les participants au programme bénéficieront d'un accompagnement technologique par le biais du Founders Hub, le programme Microsoft à destination des start-up. Microsoft proposera aux start-up du Biotech Scaler Program des crédits gratuits Azure, l’accès aux conseils de ses équipes DevOps sur leur architecture numérique, et un accompagnement pour le développement de leur feuille de route lorsqu’elles entrent en phase de scale-up, organisé par Cellenza. DNA Finance Investment & Advisory guidera les pépites dans leurs levées de fonds. Précision importante : le Biotech Scaler Program n’inclut pas d’engagement financier ni de contractualisation.