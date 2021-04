Ocus lève 20 millions d'euros pour bousculer le secteur de la création de contenu visuel

Ocus lève 20 millions d'euros pour sa banque d'images et son service de création de contenus visuels. La jeune pousse, qui veut concurrencer Meero dans le secteur du contenu visuel dédiés aux entreprises, lève ces fonds auprès de Ring Capital, via son fonds de growth tech Ring Altitude, A/O PropTech et Expon Capital.



Automatiser la création de contenu pour les entreprises

La start-up fondée en 2016 se positionne comme étant une banque d'images intelligente. Elle promet aux entreprises des images de qualité répondant à leurs besoins spécifiques, que ce soit des photographies, des vidéos, des prises de vue réalisées à l'aide d'un drone et même du contenu en réalité virtuelle. Ocus se targue d'utiliser des algorithmes de reconnaissance d'images pour faciliter l'indexation et optimiser le référencement. Le contenu de chaque image est labellisé automatiquement et l'ensemble des éléments clés sont identifiés.



Ocus se repose sur une communauté de 30 000 photographes et vidéastes, et elle a mis au point une API qu'elle intègre au CRM de ses clients. Il est ainsi possible de commander des images depuis l'application Ocus et le contenu arrive au format demandé directement dans le logiciel de l'entreprise.



Si les images ne sont pas disponibles ou qu'une commande précise est passée par une entreprise, Ocus gère l'ensemble du processus de création. Par exemple, si un reportage photo est demandé, Ocus identifie automatiquement le meilleur professionnel de sa base pour faire ce travail et s'occupe d'établir le cahier des charges ainsi que de réaliser la post-production. Une fois terminé, les images sont directement intégrées au CRM de l'entreprise dans le format demandé et le budget établi.



L'Importance du marketing visuel

Ocus vise un marché en pleine expansion puisque le contenu visuel est important pour les marques, notamment sur Internet. Un visuel de qualité permet d'augmenter l'engagement des clients envers une marque ou un produit. Pour renforcer cet engagement, Ocus propose d'analyse des données pour évaluer la performance des contenus visuels diffusés par l'entreprise et s'adapter à chaque besoin.



La pépite est très présente sur le secteur de la livraison de repas à domicile et compte parmi ses clients des entreprises comme Uber Eats, Grubhub et Foodpanda. Les secteurs de l'hôtellerie, de l'e-commerce, de l'immobilier ou encore du tourisme sont aussi des cibles clés pour la start-up qui s'est déjà rapprochée des groupes hôteliers Radisson et Hilton. Avec cette levée de fonds, Ocus souhaite s'implanter dans de nouveaux pays.