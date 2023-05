OpenAI a perdu plus de 500 millions de dollars en 2022

Développer des modèles d’intelligence artificielle générative, puis les faire tourner dans le cloud, coûte très cher. L’an passé, OpenAI, le concepteur du robot conversationnel ChatGPT et du générateur d’images DALL-E, a ainsi accusé une perte nette abyssale, de 540 millions de dollars, selon des chiffres obtenus par le site The Information.



Ce déficit, qui a doublé par rapport à 2021, pourrait encore grimper cette année. La start-up américaine continue en effet à investir pour entraîner les nouvelles générations de ses modèles d’IA, qui comptent un nombre croissant de paramètres. Cela signifie que la puissance de calcul nécessaire est encore plus importante, nécessitant des milliers de cartes graphiques dernier cri. Cela fait gonfler la facture auprès d’Azure, la plateforme de cloud de Microsoft utilisée par OpenAI.



Parallèlement, le succès de ChatGPT auprès du grand public, depuis son lancement en novembre dernier, se traduit par d’immenses dépenses additionnelles. Début février, le cabinet Semi Analysis les chiffrait à 700 000 dollars par jour, soit 250 millions de dollars par an ! Depuis, l’audience du chatbot a triplé pour atteindre 1,76 milliard de visites en avril, selon les estimations du cabinet SimilarWeb. En termes de coûts, cela se traduirait par un rythme annuel de 750 millions de dollars.

100 milliards de dollars nécessaires

La hausse attendue des dépenses ne pourra pas être entièrement compensée par la progression du chiffre d’affaires. Selon The Information, OpenAI table sur 200 millions de dollars de recettes en 2023, contre seulement 28 millions l’an passé. La start-up dispose de plusieurs sources de revenus. Elle facture l'accès à ses modèles pour les développeurs qui souhaitent les intégrer à leurs applications web ou mobiles. Elle commercialise aussi un abonnement payant à ChatGPT, proposé à 20 dollars par mois. Et elle va lancer une nouvelle offre payante destinée aux entreprises.



Face à ces dépenses élevées, Sam Altman, le patron d’OpenAI, estime qu’il devra lever 100 milliards de dollars au cours des prochaines années pour atteindre son objectif, à savoir développer une intelligence artificielle générale, capable d’apprendre et de réaliser n’importe quelle tâche. L’an passé, la start-up, désormais valorisée à 29 milliards de dollars, a déjà recueilli “plusieurs milliards de dollars” auprès de Microsoft. Dix milliards selon la presse américaine, dont une partie en nature, lui permettant d’utiliser les superordinateurs d’Azure.