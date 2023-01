Microsoft réinvestit 10 milliards de dollars dans OpenAI, la start-up derrière ChatGPT

Microsoft a confirmé ce lundi 23 janvier qu'il passait la vitesse supérieure dans sa collboration avec OpenAI, l'organisation qui a développé les intelligences artificielles génératives ChatGPT et DALL-E. Quelques jours après l'annonce d'un plan de licenciement de 10 000 salariés, Microsoft annonce un investissement "pluriannuel de plusieurs milliards de dollars pour accélérer les découvertes en IA".

Selon Bloomberg, cet investissement s'élève à 10 milliards de dollars, comme la rumeur le laissait entendre depuis plusieurs jours. Bloomberg avait rapporté que Microsoft cherchait à acquérir 49% de cette entreprise à "but lucratif plafonné", ce qui la valorisait 29 milliards de dollars. Ce type particulier d'organisation limite actuellement les bénéfices pour les actionnaires à 100 fois leur investissement. Ce qui représenterait quand même 100 milliards de dollars pour Microsoft…

Une intégration poussée avec Azure

Le communiqué de la firme de Redmond précise que cet accord permet aux deux partenaires de commercialiser chacun indépendamment les technologies issues des recherches d'OpenAI.

Microsoft fournira à OpenAI des capacités de calcul intensif afin d'accélérer les recherches d'OpenAI, et déploiera les modèles d'OpenAI dans ses produits, notamment sa plateforme cloud Azure – qui sera par ailleurs le fournisseur cloud exclusif d'OpenAI – et probablement dans Bing, ainsi que dans Outlook et la suite Office.

"Dans le cadre de cette nouvelle phase de notre partenariat, les développeurs et les organisations de tous les secteurs auront accès à la meilleure infrastructure, aux meilleurs modèles et aux meilleures suites d'outils pour l'intelligence artificielle, avec Azure pour concevoir et faire tourner leurs applications", déclare Satya Nadella, le PDG de Microsoft.