Ouihelp lève 30 millions d'euros pour aider les personnes âgées à rester chez elles

Ouihelp lève 30 millions d'euros pour sa solution visant à améliorer le quotidien des personnes âgées et/ou en perte d'autonomie en facilitant la mise en relation des familles avec les auxiliaires de vie. Cette levée de fonds annoncée le 25 mai 2022 a été réalisée auprès de Creadev, Future Positive Capital et XAnge. La jeune pousse a levé un total de 38 millions d'euros depuis sa création.



Trouver la bonne aide à domicile

Ouihelp a été fondée en 2016 par Pierre-Emmanuel Bercegeay, Victor Sebag et Bastien Gandouet. La start-up souhaite aider les personnes âgées et/ou en perte d'autonomie à rester au maximum chez elles, ce qui est le souhait de 90% de ces personnes, en facilitant la recherche d'aide à domicile. Concrètement Ouihelp a mis au point un algorithme qui permet de trouver en quelques clics l'aide à domicile qui convient en expliquant simplement ses besoins (aide-ménagère, présence de nuit, compagnie, aide à la toilette, etc.).



La start-up assure que sa technologie permet de "trouver le meilleur intervenant pour chaque client, suivre la bonne réalisation de chaque intervention, assurer une vigilance accrue de la bonne santé de ses bénéficiaires." En cas d'annulation de dernière minute une solution de secours est proposée.

Ouvrir 200 agences

D'ici 2026, Ouihelp veut assurer une prise en charge plus complète à domicile et poursuivre le développement de sa technologie. "Nous souhaitons que Ouihelp devienne le partenaire du 'bien vieillir chez soi' et d’apporter toutes les solutions, à domicile, pour y parvenir", résume Pierre-Emmanuel Bercegeay, président Ouihelp, dans un communiqué.



Avec 2 millions de personnes âgées et/ou dépendante en France, ce marché est estimé à 10 milliards d'euros et le nombre de personne dépendant devrait doubler en 2050 selon l'Insee. Ouihelp est déjà présente dans une trentaine de villes et s'occupe de plus de 2000 personnes. La start-up, qui recense 800 auxiliaires de vie et 180 'Ouihelpers', veut passer à 10000 auxiliaires de vie et 900 Ouihelpers. Elle entend recruter 300 collaborateurs dans les 24 mois notamment pour renforcer son maillage territorial à 200 agences dans les 5 ans.