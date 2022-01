Payfit, nouvelle licorne, lève 254 millions d'euros pour ses logiciels RH

Payfit, une start-up parisienne qui développe des logiciels d'automatisation de la paie et de gestion des ressources humaines pour les PME de moins de 100 salariés, a levé récemment 254 millions d'euros en série E, apprend-on par Les Echos. Valorisée désormais 1,82 milliard d'euros, elle devient la 23e licorne française. Le tour de table, mené par General Atlantic (qui a investi dans Doctolib et Backmarket), accueille également les investisseurs historiques : Eurazeo, Bpifrance et Accel Ventures. La dernière levée de fonds de Payfit, fondée en 2015, remontait à mars 2021 seulement. Elle avait alors levé 90 millions d'euros.



70% de croissance en 2021

Présente en France, en Allemagne, en Espagne et en Angleterre, Payfit gère la paie d'environ 150 000 salariés, pour 6000 entreprises indique Techcrunch. Elle travaille notamment avec Biocoop, Heetch et Le Slip Français. Elle emploie 700 collaborateurs à travers le monde. Son objectif est d'atteindre 9000 clients et 80% de croissance en 2022, d'après un entretien accordé par l'un des cofondateurs à Ouest France.



Elle a dégagé une croissance de 70% en 2021, et des revenus annuels récurrents supérieurs à 40 millions d'euros selon Les Echos. La start-up table sur 100 millions de revenus annuels dans 18 mois.



400 recrutements en 2022

Grâce à ce nouveau financement, elle compte recruter 400 personnes cette année, et investir dans son produit et son service client. Elle vient d'embaucher l'Américain Paul Onnen, ancien VP technologie pour le département Finance d'Amazon, au poste de CTO.



Le logiciel SaaS d'automatisation de la paye développé par Payfit fonctionne dans un navigateur web. Ses outils de gestion RH concernent la prise de congés, l'intégration des nouveaux salariés, les notes de frais, l'organisation des réunions et le suivi du temps de travail, et l'entreprise lancera bientôt un service pour les entretiens annuels d'évaluation.