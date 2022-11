Pelico lève 18,5 millions d'euros pour imposer son système de pilotage opérationnel des usines

Pelico, start-up qui développe un logiciel de management des opérations en usine, lève 18,5 millions d'euros. La levée de fonds en série A annoncée le 15 novembre 2022 a été menée auprès de 83North et Serena, avec la participation de La Famiglia & ISAI et des business angels. Logiquement, la start-up de la French Tech souhait renforcer ses effectifs, poursuivre ses investissements en R&D et s'implanter à l'international.

Faire face aux imprévus

Face à la complexification des chaînes d'approvisionnement et les difficultés de planification de la production, Pelico développe une plateforme SaaS pour aider les usines à piloter leurs opérations. Le système de pilotage basé sur la donnée surveille les goulots d'étranglement opérationnels et vérifie la fiabilité des plannings. L'objectif est d'aider les équipes sur le terrain en anticipant les points de blocage (comme les pénuries de matériaux), en faisant des recommandations, en proposant des outils de simulations, et en facilitant la collaboration inter-équipes facilitée avec une vue commune de la donnée.



"La complexité des opérations en usine ne cesse d'augmenter, car nous passons d'un modèle de production de masse à un modèle basé sur des produits personnalisés, des volumes réduits et des durées de cycle plus courts", analyse Tarik Benabdallah, CEO et cofondateur de Pelico. Une complexité renforcée avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique, et la poursuite des confinements en Chine en raison du Covid-19.

50 recrutements

Tarik Benabdallah assure que l'objectif de Pelico est "d'aborder toute cette complexité afin d'aider les équipes opérationnelles à surveiller en permanence les risques dans la chaîne de production et à faciliter le processus de prise de décision dans l'ensemble de l'usine." La start-up fondée en 2019 assure avoir des clients dans l'aéronautique, la défense, le luxe comme Collins Aerospace et Safran qui ont respectivement réduit les temps de cycles de plus de 50% et les pénuries de pièces de 72%.



Pelico prévoit de recruter une cinquantaine de personnes en France et aux Etats-Unis au cours des 18 prochains mois. La start-up, qui a déjà ouvert un bureau aux Etats-Unis, entend renforcer sa présence dans ce pays. Elle veut continuer à développer sa solution, et tout particulièrement son assistant intelligent pour qu'il puisse répondre à un nombre croissant de cas d'usage.