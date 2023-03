Perplexity AI lève 26 millions de dollars pour créer un moteur de recherche rival de Google

Si la recherche en ligne est très largement dominée par Google, qui capte 93% du marché selon les estimations de StatCounter, l’émergence de l’intelligence artificielle générative pourrait bien rebattre les cartes. C’est en tout cas l’espoir de Microsoft, qui a déjà intégré cette technologie à son moteur Bing. Et aussi celui de plusieurs start-up, qui profitent de l’appétit des investisseurs pour récolter des capitaux.

Mardi 28 mars, Perplexity AI a ainsi officialisé une levée de fonds de 26 millions de dollars, à peine six mois après sa création par Aravind Srinivas, un ancien chercheur de Deepmind, la filiale de Google connue pour son IA capable de battre des champions du jeu de go. Plusieurs responsables du géant américain font d’ailleurs partie de ses investisseurs, notamment Jeff Dean, le patron de l’IA. Tout comme Yann LeCun, son homologue chez Facebook.

Approche différente

La start-up basée à San Francisco a conçu un moteur de recherche entièrement conversationnel. Ses résultats n’incluent ainsi aucun lien renvoyant vers des sites Internet, mais seulement un petit paragraphe rédigé par son IA générative. Cette approche se distingue de celle suivie par Microsoft et par Google, qui ont choisi d’afficher les deux types de réponses, jugés complémentaires.

Pour renforcer sa crédibilité, le moteur de recherche cite les sources utilisées par son IA. On y trouve les encyclopédies Wikipedia et Britannica, des sites institutionnels et de grands médias. Cela ne signifie pas pour autant que les résultats ne contiennent pas d’erreurs factuelles - comme cela est le cas sur ChatGPT ou sur Bard, la riposte de Google.

Dix millions de visites

Officiellement lancé en décembre, Perplexity AI assure que son audience double tous les mois. La start-up revendique dix millions de visites en février. À titre de comparaison, ChatGPT a enregistré un milliard de visites sur la même période, selon les estimations de Similarweb. Et Google 68 milliards.

Comme d’autres, les dirigeants de Perplexity AI estiment que l’IA générative va modifier notre façon de réaliser des recherches sur Internet, en offrant une meilleure expérience utilisateur. “Lorsqu’ils cherchent des réponses à leurs questions en ligne, les internautes voient présentés avec des listes interminables de liens qui peuvent être manipulées par les annonceurs et le SEO, souligne Aravind Srinivas. Ils doivent ensuite consulter ces sites pour trouver la bonne information”.

La réussite de la start-up reste cependant très incertaine. D’abord, parce que les habitudes des internautes évoluent très lentement - en février, Bing a encore perdu des parts de marché malgré le lancement de son IA générative. Ensuite, parce que Google a bien compris le danger potentiel, et devrait bientôt déployer son robot conversationnel à grande échelle.