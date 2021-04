Podcasts, Soundbites et diffusion en direct : Facebook se lance à fond dans l'audio

Facebook ne veut pas passer à côté de ce qui pourrait devenir l'un des principaux canaux de communication sur les réseaux sociaux. L'entreprise de Mark Zuckerberg lance donc toutes ses forces dans le déploiement de fonctionnalités audio. Une stratégie consistant à copier Clubhouse, la nouvelle start-up de conversation audio en vogue ? Pas seulement. L'entreprise en a dit un peu plus ce mardi 20 avril.



Conversations audio et Podcasts

Les salons audio, déjà présentées par Facebook il y a quelques jours sous le nom d'Hotline, seront accessibles à tout le monde sur l'application Facebook d'ici cet été. Dans un premier temps, cette fonctionnalité audio en direct sera testée dans les groupes et proposée aux personnalités publiques pour qu'elles organisent des échanges. Cette application ressemble énormément à Clubhouse, mais avec une différence notable : elle permet d'enregistrer les sessions. Une fois enregistrées elles pourront être proposées sous la forme de podcasts. Podcasts dont Facebook entend désormais favoriser l'écoute sur sa plateforme.



Dans les prochains mois, il sera possible d'écouter des podcasts directement sur Facebook, soit en utilisant l'application, soit lorsque celle-ci est en arrière-plan. Le réseau social fera aussi des recommandations selon les écoutes précédentes, et il sera possible de commenter ses écoutes et faire des recommandations. L'entreprise ajoute que "les créateurs de podcasts pourront atteindre de nouveaux auditeurs et se connecter à eux, le tout directement dans l’application Facebook".



Il sera possible de soutenir financièrement les créateurs de contenus. Dans un premier temps, Facebook permettra aux spectateurs de financer ces créateurs par l'achat de "Stars" qui peuvent être envoyées pendant la diffusion d'une vidéo (pour chaque étoile reçue, Facebook verse 0,01 dollars). Il sera aussi possible de faire des dons à des causes soutenues par les créateurs. Par la suite, Facebook souhaite offrir la possibilité à un créateur de faire payer l'accès à une salle audio en direct, soit par un achat direct, soit par la souscription à un abonnement.



Créations de "Soundbites"

En parallèle, le réseau social souhaite mettre en place une fonctionnalité de création audio, ou de "Soundbites" comme il les nomme, accessible directement depuis l'application Facebook. Le but est de mettre à disposition du plus grand nombre des outils intuitifs et "puissants" afin de capturer des blagues, des anecdotes, et autres moments de la vie de tous les jours. Un outil qui peut aussi être utilisé pour partager un extrait de podcast ou d'un live audio.





Facebook promet une "qualité audio extrêmement bonne", même si l'enregistrement est réalisé au milieu d’une rue animée, grâce à ses avancées en matière d'intelligence artificielle. Il sera possible d'insérer un arrière-plan à la story et de mélanger des morceaux audio à des effets sonores, vocaux et d'utiliser des filtres. Mais aussi de transformer la parole en texte. Facebook commencera à tester ces Soundbites "au cours des prochains mois" auprès de certains créateurs. Le produit sera amélioré grâce à ces premiers retours avant d'être déployé plus largement.