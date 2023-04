Sony ouvre une filiale dédiée à la recherche sur l'IA, les capteurs et les espaces virtuels

L’idée avait été évoquée en décembre 2022, elle est à présent concrétisée. Le groupe japonais Sony a annoncé officiellement le 3 avril 2023 la création de Sony Research, une filiale à part entière du groupe Sony qui se donne la mission de "défricher l’avenir de la création" dans les domaines des capteurs, de l’intelligence artificielle et des espaces virtuels numériques.

Capitaliser sur son expertise dans les capteurs CMOS ?

Des domaines qui, selon l’entreprise, "joueront un rôle central dans l’expansion des activités de Sony à l’avenir". Elle élargira ensuite ses activités pour englober d’autres champs de recherche. Pour rappel, Sony est le leader mondial des capteurs CMOS qui sont utilisés notamment dans les modules caméra des smartphones. Développer des briques logicielles de vision par ordinateur a donc du sens pour répondre aux nouveaux usages potentiels de ces composants, par exemple dans le domaine de la réalité augmentée.



"Sony Research entreprendra la recherche et le développement de technologies de rupture sans précédent visant à permettre aux créateurs du monde entier de maximiser leur créativité, la valeur de leur propriété intellectuelle et l'engagement des fans". C’est ainsi que la vocation de la nouvelle division a été expliquée dans le communiqué. Par créateurs, le groupe entend les artistes, les chercheurs, les ingénieurs et les entrepreneurs dans les domaines de l'art, de la science, du divertissement ou encore de la responsabilité environnementale.

La branche IA de Sony sera intégrée à Sony Research

La nouvelle branche renforce la partie R&D du groupe et affirme sa volonté de se tourner de plus en plus vers l’IA et les données, voies actuellement empruntées par la majorité des entreprises technologiques. Elle sera dirigée par Hiroaki Kitano, vice-président exécutif et directeur technique de Sony Group Corporation. Sony AI, entité fondée en 2020 qui comprend des bureaux au Japon, aux Etats-Unis et en Europe et travaille sur l’intelligence artificielle dans les secteurs du divertissement, de l'imagerie et de la gastronomie, sera absorbé par Sony Research.