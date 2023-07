Spotify augmente le prix de son abonnement pour la première fois de son histoire

Daniel Ek l’avait promis aux investisseurs de Wall Street. C’est désormais chose faite. Mardi 24 juillet, Spotify a officialisé une hausse du prix de son offre Premium sur ses principaux marchés. C’est une première depuis le lancement de l’abonnement payant à la fin des années 2000.

10,99 euros par mois

Cette nouvelle tarification entre en vigueur dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés. Les utilisateurs déjà abonnés conserveront le précédent prix pendant un mois supplémentaire. L’Union européenne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou encore le Brésil sont concernés. Mais pas le Japon, un marché sur lequel la plateforme suédoise de streaming musical peine à s’imposer.

Proposée depuis son lancement à 9,99 euros par mois, l’offre de base est désormais vendue à 10,99 euros en France. L’abonnement étudiant passe de 4,99 à 5,99 euros. Les prix des offres partagées augmentent de deux euros : 14,99 euros désormais pour deux comptes et 17,99 euros pour six comptes. Les évolutions sont similaires dans les autres pays.

Faible élasticité prix

La hausse des prix intervient six mois après l’annonce d’un plan social touchant 6% des salariés de Spotify, soit environ 600 personnes. Malgré son immense succès, avec plus de 200 millions d’abonnés payants, le groupe n’est toujours pas rentable : l’an passé, il a accusé une perte nette de 430 millions d’euros. En augmentant ses tarifs, il va mécaniquement augmenter son chiffre d’affaires. Et donc réduire le déficit.

Dans le même temps, ces nouveaux tarifs ne devraient pas se traduire par une vague de désinscriptions. D’abord, parce que l’élasticité prix est limitée sur le marché du streaming, comme l’ont démontré les hausses successives de tarifs menées par Netflix. Ensuite, parce que ses principaux rivaux ont déjà augmenté leurs prix. C’est le cas d’Apple Music, proposé à 10,99 euros depuis l’an passé. Et plus récemment de YouTube Music aux Etats-Unis.