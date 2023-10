Un tiers des DPO qualifie de "fragile" le Data Privacy Framework qui encadre les flux de données UE-US

Dans le cadre de la 9ème édition de son baromètre trimestriel, l'AFCDP a sondé ses membres sur le nouvel accord sur les transferts de données entre l'Union européenne et les Etats-Unis. La moitié pense que le Data Privacy Framework ne résout pas le problème et près d'un tiers qu'il est fragile. L'association craint que ce texte ne soit rapidement remis en cause.