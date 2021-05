Virtuo lève 50 millions d'euros pour séduire 1 million d'utilisateurs avec son service de location de voiture

Virtuo, spécialiste de la location de voiture longue durée, sécurise un apport financier de 80 millions d'euros. Dans le détail, cette levée de fonds annoncée jeudi 20 mai 2021 est composée d'un tour de table de 50 millions d'euros mené par AXA Venture Partners ainsi que d'une ligne de financement de 30 millions d'euros. Ont également contribué à ce tour de table Large Venture, Alpha Intelligence Capital, H14, Balderton Capital, Iris Capital et Raise Ventures.



1 million d'utilisateurs en 2025

La start-up, qui a fait son entrée dans le French Tech 120, propose un parcours 100% numérique pour la location de voiture longue durée. Il suffit de s'inscrire sur l'application. Puis, la réservation de la voiture, l'état des lieux du véhicule et le paiement se font sur cette application qui permet aussi d'ouvrir le véhicule via son smartphone et une simple connexion Bluetooth. Le but ? Devenir une alternative de référence à la voiture personnelle en simplifiant l'accès à la voiture.



Grâce à cette levée de fonds, la jeune pousse veut accélérer son expansion européenne et renforcer l'électrification de sa flotte. La start-up fondée en 2016 propose déjà son service en France, au Royaume-Uni et en Espagne. Elle souhaite lancer son application à Milan en Italie d'ici la fin du mois de mai et en Allemagne d'ici 2022. Au total, Virtuo ambitionne de couvrir une dizaine de pays d'ici 2025 et atteindre le million d'utilisateurs.



Proposer de nouveaux services

La start-up entend aussi poursuivre les investissements dans sa technologie et le déploiement de nouveaux services. Par exemple, elle a récemment lancé Virtuo Delivered à Londres, Paris et Madrid. Avec cette option, le loueur n'a pas à aller chercher le véhicule à une station Virtuo mais la voiture est directement livrée et récupérée à l'endroit souhaité.



"La voiture à la demande, c'est aussi un nouveau contrat social qui permet aux citadins de profiter de la liberté qu’offre une voiture, sans pour autant en faire porter à la collectivité les contraintes de pollution et d’occupation de l’espace public", assurent les fondateurs Karim Kaddoura et Thibault Chassagne, dans un communiqué. Cette offre permet aussi à la jeune pousse de se distinguer des loueurs traditionnels en facilitant au maximum la vie de ses utilisateurs. Un service qui doit l'aider à atteindre le million d'utilisateurs souhaité en 2025.