Waymo et Cruise parcourent de nombreux kilomètres avec leurs véhicules autonomes

Plus de 6,4 millions de kilomètres parcourus par les entreprises autorisées à faire circuler leurs véhicules autonomes, avec des opérateurs de sécurité, sur les routes de Californie. Les entreprises ont presque multiplié par deux le nombre de kilomètres parcourus avec leurs véhicules en mode autonome sur l'année écoulée comparé à l'année précédente, rapporte le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie à l'occasion de la publication du rapport de désengagement le 9 février 2022.



22 entreprises ont testés des véhicules autonomes

Le rapport de désengagement vise notamment à lister le nombre de reprises en main d'un véhicule autonome par le conducteur de sécurité pour toutes les sociétés réalisant des expérimentations sur en Californie. Le lieu, les circonstances et les conditions de cette reprise en main du véhicule sont détaillées par les entreprises concernées. Le rapport couvre la période du 1er décembre 2020 (ou la date de l'émission du permis) jusqu'au 30 novembre 2021.



L'année écoulée, sur les 50 entreprises autorisées à mener de tels essais sur les routes ouvertes, 28 ont déclaré ne pas avoir fait circuler leurs véhicules autonomes sur les routes de Californie. Le DMV ajoute avoir suspendu le permis d'une entreprise qui n'a pas déposé son rapport annuel. Une autre entreprise a laissé expirer son permis de test et a omis de déposer le rapport annuel.



Toutefois, le doublement du nombre de kilomètre parcourus par les entreprises ayant fait circuler leurs véhicules autonomes emble logique puisque l'année précédente la pandémie de Covid-19 a conduit de nombreuses entreprises à suspendre leurs essais. De manière plus globale, il est logique que les entreprises parcourent plus de kilomètres puisque la technologie se développe. Il est essentiel que les entreprises de confronter leur technologie à la circulation réelle.



Un rapport critiqué

Il convient de rappeler que ce rapport de désengagement est critiqué par une partie de l'industrie. Le manque de définition de ce qui doit être considéré comme un désengagement est souvent mis en avant pour affirmer que ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Les acteurs du secteur ajoutent que cela n'est pas suffisant pour mesurer les avancées de cette technologie, que les difficultés rencontrées dépendent des conditions de circulation et des lieux où circulent les véhicules autonomes ce qui n'est pas pris en compte.



Toutefois, pour la première fois cette année les entreprises faisant circuler leurs véhicules autonomes sans opérateur de sécurité ont déclaré les kilomètres parcourus dans ces conditions et les désengagements recensés. Cela permet d'avoir un aperçu des performances de ces véhicules. Environ 40 000 kilomètres ont été parcourus par ces véhicules autonomes autorisés à circuler sans chauffeur.



Waymo et Cruise en tête

Waymo est l'entreprise qui rapporte le plus de kilomètres parcourus avec 3,7 millions de kilomètres. Mais aucun kilomètre n'a été parcouru sans opérateur de sécurité puisque Waymo n'a pas commencé ces tests même si l'entreprise a obtenu les autorisations nécessaires. 292 désengagements sont rapportés par l'entreprise pour un taux d'un désengagement tous les 11 600 kilomètres. Waymo justifie ce nombre élevé de désengagement par l'arrivée d'un nouveau véhicule dans sa flotte, le SUV électrique Jaguar I-Pace.



Derrière Waymo, les véhicules autonomes de Cruise ont parcouru 1,4 million de kilomètre. La filiale de General Motors a signalé 20 désengagements, soit un désengagement tous 68 000 kilomètres. Les véhicules autonomes de Cruise ont également parcouru 10200 kilomètres sans opérateur de sécurité et aucun désengagement n'a été signalé.



A noter qu'Apple, qui mène un projet très secret dans ce domaine, a déclaré avoir parcouru un peu plus de 21000 kilomètres et a rapporté 662 désengagements. La preuve que l'entreprise poursuit les développements de son véhicule autonome.