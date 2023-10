Cruise suspend tous ses taxis autonomes pour "reconstruire la confiance du public"

"La chose la plus importante pour nous aujourd'hui est de prendre des mesures afin de rétablir la confiance du public." Dans une série de publications sur le réseau social X, la société américaine Cruise a annoncé ce vendredi 27 octobre qu'elle suspendait temporairement la totalité de ses offres de taxis autonomes sans chauffeur.



Cette décision fait suite au retrait, acté trois jours plus tôt, par le département californien des véhicules motorisés du permis (DMV) qui l'autorisait à faire circuler ses véhicules à travers la ville de San Francisco. À l'origine de cette interruption, un accident survenu le 2 octobre, impliquant un taxi de la filiale de General Motors et une piétonne, laquelle s'est retrouvée sous des roues en mouvement.

Révision des systèmes et des processus

À San Francisco, Cruise a encore l'autorisation de faire circuler des véhicules avec des opérateurs de sécurité à bord. La suspension de son permis californien ne valant que dans l'Etat depuis lequel elle a été émise, l'entreprise avait également la possibilité de maintenir ses opérations sans chauffeur dans les villes où elle s'est implantée ces dernières années : Austin, Houston, Phoenix et, dernièrement, Miami.



Mais les accidents et les mauvaises nouvelles pour son activité s'étant accumulés depuis l'été, l'entreprise n'a pas souhaité prendre le risque de nouvelles poursuites qui entacheraient davantage son image. Sur X, elle dit "prendre le temps d'examiner nos processus, nos systèmes et nos outils et de réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux fonctionner [...]".



Et de poursuivre : "Nous pensons que c'est la bonne chose à faire dans une période où nous devons être très vigilants en ce qui concerne les risques, nous concentrer sans relâche sur la sécurité et prendre des mesures pour rétablir la confiance du public." En attendant un retour prochain de véhicules véritablement autonomes, Cruise maintiendra ses taxis avec opérateurs de sécurité.