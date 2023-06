Amazon investit 100 millions de dollars pour accompagner ses clients vers l’IA générative

Amazon, qui ne veut pas se laisser distancer en matière d’intelligence artificielle générative par Google et Microsoft, continue d’investir sur le sujet. Sa division cloud Amazon Web Service (AWS) a annoncé la création d’un "centre d'innovation" consacré à cette technologie.

Baptisé "Generative AI Innovation Center", il s’agit d’un programme visant à promouvoir ses nouveaux services en matière d’IA en fournissant gratuitement aux participants une assistance et des outils sur le sujet. Le géant américain met 100 millions de dollars sur la table.

Pousser les entreprises à développer des produits et services d'IA générative

Début avril, AWS avait lancé un programme d’accélération pour 10 start-up travaillant sur l’IA générative. La semaine suivante, il dévoilait Bedrock, une plateforme pour créer des applications alimentées par l'IA générative via des modèles de langage tiers et propriétaires préformés. C’est ce service qu’AWS semble en fait vouloir booster par le biais de ce "centre d'innovation en IA générative".

Il est présenté par l’entreprise comme "un programme destiné à aider les clients à élaborer et à déployer avec succès de nouveaux produits et services d’IA générative". Concrètement les équipes du Generative AI Innovation Center d'AWS composées de data scientists, d'ingénieurs et de développeurs, aideront les entreprises à identifier les cas d’usage de l'IA générative intéressants pour elles, à sélectionner les modèles de fondation adaptés, à les ajuster pour répondre à des besoins spécifiques, puis à les déployer.

Un accès gratuit aux produits d'IA d'AWS

Les participants bénéficieront par ailleurs d'ateliers de formation gratuits, ainsi que d'un accès aux produits AWS tels que le service de génération de code CodeWhisperer et la plateforme Bedrock pour les modèles de génération de texte.

On ne connaît pas la durée du programme et on ne sait pas combien de sociétés pourront en bénéficier, mais AWS a expliqué qu’il donnerait la priorité aux clients qui lui ont déjà soumis "des plans, des objectifs ou des demandes d'assistance" relatives l'IA générative.

Ensuite l’entreprise privilégiera "les organisations des secteurs des services financiers, de la santé et des sciences de la vie, des médias et du divertissement, de l'automobile et de la fabrication, de l'énergie, des services publics et des télécommunications". Highspot, Lonely Planet, Ryanair et Twilio seraient déjà sur la liste des participants.