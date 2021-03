Amazon choisit Londres pour ouvrir son premier supermarché "sans caisse" en dehors des Etats-Unis

Le concept de supermarché-entrepôt d'Amazon, baptisé Amazon Fresh, vient d'ouvrir ses portes ce jeudi dans un centre commercial à Ealing, quartier situé à l'ouest de Londres.



Premier magasin en Europe

C'est la première fois qu'un tel magasin est installé en dehors des Etats-Unis. En effet, le premier Amazon Fresh a ouvert ses portes en août 2020 à Woodland Hills, près de Los Angeles.



Ce supermarché de 230 m², ouvert du lundi au dimanche de 7 heures à 23 heures, a la particularité d'être "sans caisse". Il propose "une vaste sélection de nouveaux produits estampillés 'par Amazon'", dont de la viande, du poisson, des fruits et légumes, de la boulangerie, des repas préparés et des produits de première nécessité", détaille le géant de l'e-commerce. Les produits du distributeur Morrisons, avec lequel Amazon est en partenariat, sont également disponibles.



repose sur la technologie "Just Walk Out"

Tout comme les supérettes Amazon Go, plus petites, Amazon Fresh repose sur la technologie "Just Walk out" qui détecte automatiquement le moment où les produits sont retirés ou remis sur les étagères. En pratique, l’utilisateur s’identifie en scannant un QR-code (le "fresh code") à l’entrée via l’application dédiée, et choisit ses produits. En sortant, il est automatiquement facturé pour ses achats, sans passer par la caisse, via un couloir dédié. La facture est disponible quasi instantanément sur l'application mobile.



En revanche, contrairement à celui situé aux Etats-Unis, ce supermarché n'est pas équipé du Dash Cart, le chariot intelligent d'Amazon, qui grâce à des capteurs suit automatiquement les courses réalisées par un client via une technologie de vision par ordinateur.