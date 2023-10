AMD rachète la start-up Nod.ai pour renforcer son offre d'IA face à Nvidia

AMD se renforce pour mieux lutter contre Nvidia dans le domaine de l’intelligence artificielle. Mercredi 10 octobre, le fabricant de semi-conducteur a officialisé le rachat de Nod.ai, qui conçoit des logiciels permettant d'accélérer le déploiement des modèles d’IA.



“L'acquisition de Nod.ai va considérablement renforcer notre capacité à fournir à nos clients un logiciel open source leur permettant de déployer facilement des modèles d'IA hautement performants et optimisés pour le matériel AMD", explique Vamsi Boppana, vice-président chargé de l’intelligence artificielle chez AMD.



Le groupe américain ne précise pas le montant de cette opération. Nod.ai, fondée en 2013 et installée à Santa Clara, comme AMD et Nvidia, avait été valorisée à 36,5 millions de dollars lors de sa dernière levée de fonds, menée début 2022.

Des GPU dédiés à l'IA

Cette acquisition intervient moins de deux mois après le rachat de la start-up française Mipsology, qui a conçu un logiciel pour accélérer les performances d’inférence de l’intelligence artificielle. Elle s’inscrit dans le virage pris par AMD, qui a fait de l’IA sa “priorité stratégique numéro un”, selon sa patronne Lisa Su, mais accuse de nombreuses années de retard face à Nvidia.



La société doit notamment lancer sa première carte graphique dédiée à l'entraînement des derniers modèles d’IA générative. Baptisé MI300, ce GPU est, sur le papier, “le plus avancé du marché”, assure AMD, affichant de meilleures performances que les puces H100 conçues par son rival. À quelques semaines du lancement, prévu au quatrième trimestre, AMD n’a cependant toujours pas officialisé le moindre accord commercial avec un grand client. Mais Lisa Su assure que l’intérêt pour les puces MI300 est "très élevé".