Anduril lève 450 millions de dollars pour sa solution de détection des drones et des intrus

Anduril, spécialiste de la détection des drones et des intrus, lève 450 millions de dollars. Avec cette levée de fonds en série D, annoncée jeudi 17 juin 2021, la start-up précise être valorisée à 4,6 milliards de dollars, soit plus que le double de sa dernière valorisation réalisée en juillet dernier. Ce tour de table est mené par Elad Gil avec la participation d'Andreessen Horowitz, 8VC, Founders Fund, General Catalyst, Lux Capital, Valor Equity Partners, et D1 Capital Partners.



Fusion et analyse des données

La start-up a été cofondée par Palmer Luckey, l'un des fondateurs d'Oculus. Elle conçoit des tours de contrôle, des drones furtifs équipés de caméras et un logiciel d'analyse. Ses tours de surveillance autonome utilisent des technologies de vision par ordinateur pour détecter drones et intrus. Les informations provenant de ces tours sont centralisées dans un logiciel baptisé Lattice.



Cette plateforme logicielle peut recouper les données provenant de différents capteurs, que ce soit les tours de surveillance, les drones ou d'autres équipements, pour surveiller automatiquement des étendues de terrain très importantes. Ce logiciel permet également de contrôler les drones conçus par Anduril.



Surveillance des frontières et de sites sensibles

"Nous avons pour mission de transformer les capacités de défense des États-Unis et de nos alliés avec les technologies qui façonnent les champs de bataille d'aujourd'hui, notamment l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la fusion de capteurs et les systèmes autonomes", a déclaré Brian Schimpf, cofondateur et CEO d'Anduril, dans un communiqué.



La start-up a conclu plusieurs contrats avec le service des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (U.S. Customs and Border Protection, CBP). Le but : construire un "mur virtuel" le long des frontières pour intercepter les entrées illégales sur le territoire.



Mais Anduril ne se limite pas à la surveillance des frontières et déclare vouloir aussi proposer sa technologie pour surveiller des bases militaires ou des installations sensibles (y compris dans le privé).