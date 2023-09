Antitrust : l'acquisition d'ETraveli par Booking.com en ballotage à Bruxelles

L'acquisition d'ETraveli par le géant néerlandais de la réservation touristique Booking.com devrait se voir opposer très prochainement le veto de la Bruxelles, selon une information du Financial Times confirmée la semaine dernière par des sources de l'agence Reuters. Ce rachat à 1,63 milliard d'euros, dont l'accord a été conclu en novembre 2021, poserait trop de problèmes de concurrence selon la Commission européenne.



Le groupe suédois ETraveli propose une plateforme technologique spécialisée dans la réservation de billets d'avion. Il possède plusieurs marques parmi lesquelles Gotogate, MyTrip et Flight Network et est actuellement détenu par le fonds CVC Capital Partners. Booking aurait l'intention de contester le veto de l'Union européenne, et de renouveler dans tous les cas son partenariat avec ETraveli pour cinq ans. L'américain avait en effet conclu en 2019 un accord avec Gotogate pour la comparaison de vols et la réservation de vols secs.

Position dominante dans la réservation d'hôtels

La Commission européenne avait prévenu en juin dernier que l'acquisition d'ETraveli risquait de renforcer la position dominante de Booking dans la réservation en ligne d'hôtels, même s'il ne s'agit pas de l'activité principale d'ETraveli. L'autorité britannique de la concurrence, de son côté, avait approuvé le rachat sans conditions en 2022.



Booking aurait proposé cet été des remèdes à la Commission, consistant à offrir des options de réservation d'hôtels provenant d'autres plateformes au moment de la réservation d'un vol sec. Le groupe américain, qui possède les marques Rentalcars, Priceline, Agoda et le comparateur Kayak, est en mesure de fournir des résultats de recherche provenant d'agences de voyage concurrentes, telles qu'Expedia ou Hotels.com.



D'après les informations de presse, la Commission aurait à la suite de cela sollicité la réaction des concurrents de Booking.com et des hôteliers, et reçu plus d'une centaine de réponses. Elle doit se prononcer définitivement sur le rachat d'ici le 27 septembre 2023.