Budget 2023 : la cybersécurité au cœur des investissements numériques de l'État

Le gouvernement a présenté ce lundi son projet de loi de finances pour 2023. Un budget qui fait la part belle à la sécurité et à la défense, le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense gagnant respectivement 3109 et 1583 emplois de fonctionnaires supplémentaires. Cela se retrouve également dans le numérique.



Plus de moyens pour la lutte contre la cybercriminalité

Le PLF 2023 reprend les principaux éléments du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI) qui avaient été présentés en mars 2022. L'un de ses objectifs est de moderniser les moyens de lutte contre la cybercriminalité, avec notamment la création de 1500 "cyber-patrouilleurs", d'une école de formation cyber et du "17 cyber" pour signaler une cyberattaque.



Le budget de la LOPMI prévoit par ailleurs la dématérialisation complète des procurations électorales (qui permettre de supprimer le passage au commissariat), de nouveaux outils numériques pour les forces de l'ordre, la création d’une agence du numérique et le déploiement du projet "Réseau radio du futur".



La nouvelle agence du numérique des forces de sécurité, qui sera instituée le 1er janvier 2023, pilotera la modernisation des moyens de communication des forces de l'ordre. Quant au "réseau radio du futur", il s'agit d'un nouveau "système de communication mobile très haut débit, multimédia, interopérable, prioritaire, résilient et sécurisé".

Des crédits supplémentaires pour l'Anssi, la Dinum et l'ANTS

Sur la cybersécurité, l'Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) voit ses crédits augmenter de 4,6 millions d'euros, et elle bénéficiera de la création de 46 postes supplémentaires (126 sur trois ans).



Dans la même veine, les crédits de la direction interministérielle du numérique (Dinum) augmentent de 5,2 millions d'euros, "notamment pour la mise à niveau et le renforcement du Réseau interministériel de l’État (RIE)", un projet de modernisation du système d’information de l’État qui remplace les différents réseaux informatiques préexistant et permet de mieux répondre aux enjeux interministériels de cybersécurité et de confidentialité des communications.



Sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) bénéficiera d’un relèvement du plafond des taxes qui lui sont affectées à hauteur de 22 millions d'euros afin de financer un ensemble de projets stratégiques, notamment le déploiement de l'identité numérique régalienne portée par le programme France Identité Numérique.

des moyens pour faire appliquer le dsa

Notons également dans ce budget 2023 une hausse des moyens dévolus à l'Arcom (+2,3 millions d'euros et 15 postes) "dans la perspective de l'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur les services numériques courant 2023" (DSA), la création de deux postes pour le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) pour "la création du comité relatif à l’éthique du numérique de l’intelligence artificielle", et 13 millions d'euros pour financer le programme French Tech Tremplin.



Quant à la Cnil, elle est gratifiée de 18 emplois supplémentaires "eu égard à la croissance de son activité et du nombre de plaintes et signalements qu’elle reçoit".