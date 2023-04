Dropbox licencie 16% de ses effectifs pour mieux investir dans l'intelligence artificielle

Dans le sillage de nombre de ses confrères de la tech américaine ces derniers temps, Dropbox, le célèbre service de stockage et de partage, a décidé d’alléger sa masse salariale. La société est en train de licencier 500 de ses 3125 employés, soit 16% de son effectif. Une décision prise pour s’adapter au ralentissement économique actuel, mais aussi pour faire des économies et les transférer dans le développement de produits basés sur l’IA.

Faire en sorte que Dropbox soit à l'avant-garde de l'ère de l'IA

La nouvelle a été annoncée aux employés de Dropbox le 17 avril 2023 par le CEO Drew Houston. Ce dernier a également donné des explications. D’abord, il assure que bien que l’entreprise soit rentable, sa croissance est ralentie par le contexte économique actuel, qui exerce une pression sur ses clients (la justification classique), ainsi que par la maturation naturelle des activités existantes.

Mais surtout, le CEO se dit "déterminé à faire en sorte que Dropbox soit à l'avant-garde de l'ère de l'IA", la comparant au passage au cloud. "L'opportunité qui s'offre à nous est plus grande que jamais, mais il en va de même pour la nécessité d'agir de toute urgence pour la saisir (…) Cet élan a également attiré l'attention de nos concurrents sur ces mêmes opportunités", a-t-il déclaré.

Réduire les frais sur les activités peu juteuses pour mieux investir sur le sujet en vogue de l'IA

Dropbox veut donc investir vite et bien pour développer de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle avant de se faire doubler. Et si Drew Houston assure avoir déjà transféré certaines personnes sur le sujet, il explique avoir besoin de davantage de profils spécialisés dans l’IA et dans le développement de produits à un stade précoce.

"Dans certains domaines, les investissements prometteurs avant la crise ont un potentiel plus limité aujourd'hui. Dans d'autres, nous n'avons pas géré les performances aussi rigoureusement qu'il le fallait", a-t-il par ailleurs expliqué sans préciser de quelles activités il s'agissait. C'est dans ces domaines-là que Dropbox procède à des réductions importantes, "afin de libérer les investissements nécessaires à notre croissance future" selon les mots du CEO.

En clair, l’entreprise réduit les frais sur ses activités historiques peu juteuses pour mieux investir sur le sujet à fort potentiel de l'IA. Lot de consolation pour les personnes remerciées : elles repartiront avec seize semaines de salaire et un accompagnement dans la recherche de leur nouvel emploi.