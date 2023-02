Getty Images attaque Stable Diffusion en justice pour violation du droit d'auteur

Getty Images a déposé plainte aux Etats-Unis contre Stability AI, l'éditeur du modèle génératif Stable Diffusion, qui produit des images à partir d'une simple description écrite. The Verge rapporte que la plainte a été enregistrée vendredi 3 février dans l'État du Delaware. L'entreprise a également entamé une procédure au Royaume-Uni.

12 millions d'images utilisées sans autorisation

Getty Images, qui gère l'une des plus grandes banques d'images au monde, reproche à la start-up d'avoir entraîné son modèle sur sa propriété intellectuelle sans en avoir acquis les droits. Elle aurait utilisé plus de 12 millions d'images pour ce faire, sans attribution et sans compensation financière. Facteur agravant selon Getty : Stable Diffusion se positionne en partie comme un concurrent, en permettant de facilement générer le genre de photos d'illustration qui constituent une part importante de son business.

Il ne s'agit pas de la première plainte du genre visant les éditeurs de modèles génératifs d'images. Stability AI et son concurrent Midjourney sont tous les deux visés par une action en justice de trois artistes qui cherchent à obtenir le statut de recours collectif.

Malgré leur marketing se présentant comme des outils de création artistique, ces modèles sont en effet entraînés sur des œuvres existantes (typiquement récupérées en masse sur Internet sans demander d'autorisation) et ne peuvent pas fonctionner sans. Ils les combinent et remixent ensuite pour donner des résultats correspondants aux requêtes des utilisateurs.

Inspiration, dérivé, plagiat ?

Si les partisans de ces modèles brandissent leur couche d'abstraction (les œuvres elles-mêmes ne sont pas stockées mais transformées en variables et paramètres) pour nier toute responsabilité vis-à-vis des auteurs, Getty Images dispose d'un as de taille : son logo apparaît dans certaines des images produites par les premières versions de Stable Diffusion. Sa plainte inclut d'ailleurs aussi la contrefaçon de marque.

De plus, Getty a vendu les droits d'utilisation de ces images à d'autres organisations créant des modèles génératifs, et Stability AI n'a donc pas d'excuse pour les avoir utilisées sans payer. Si les deux entreprises vont jusqu'au procès, l'affaire reposera sans doute sur l'interprétation des concepts de "fair use" et "transformative use", qui régissent les droits d'utilisation gratuite d'une œuvre dans la loi américaine.

Au passage, Stable Diffusion étant un modèle ouvert, il est possible de le décortiquer, et un outil vient d'être créé qui s'attache justement à retrouver les œuvres ayant servies à générer une image : Stable Attribution. Cela pourrait contribuer à démystifier le fonctionnement de ces services.