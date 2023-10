Intel incite les développeurs à tirer parti de l'accélération d'IA de ses Core Ultra

Intel a lancé le 19 octobre un programme d'accélération autour du concept de "PC IA", c'est-à-dire d'ordinateur personnel doté de capacités avancées d'intelligence artificielle. Concrètement, son objectif est d'accélérer la mise au point d'applications tirant parti des fonctionnalités de ses nouveaux processeurs Core Ultra, qui arriveront sur le marché le 14 décembre et disposent d'un accélérateur intégré pour les calculs liés à l'IA (baptisé Neural Processing Unit ou NPU).

Plus de 100 partenaires à date

Pour y parvenir, Intel va donner des ressources aux fournisseurs de logiciels, mais fera aussi l'entremetteur avec les fabricants de PC pour faciliter la co-ingénierie et donc la création de solutions ayant une vraie valeur ajoutée. HP a récemment évoqué "l'AI PC" comme un axe majeur d'innovation, parlant d'annonces en 2024. Dell et Lenovo ne sont pas en reste. Le fondeur mentionne également des opportunités de co-marketing. Les développeurs intéressés peuvent se référer au site du programme d'accélération.



Intel cite plus de 100 partenaires et 300 fonctionnalités accélérées à date. Parmi ceux qui sont déjà publics, on peut nommer Adobe, Zoom, Blackmagic Design (pour Davinci Resolve), Audacity, Cisco (pour Webex), BufferZone, CyberLink, DeepRender, Magix, Rewind AI, Skylum, Topaz Labs, VideoCom, Wondershare Filmora et XSplit. Des cas d'usage qui tournent pour beaucoup autour du montage et de la diffusion vidéo, ce qui n'est pas surprenant car ils s'appuient sur la boîte à outils OpenVINO, dont c'est l'une des forces.

Intel veut se positionner comme un acteur majeur de l'IA

Avec cet effort marketing autour de "l'AI PC", l'enjeu pour Intel est d'affirmer son rôle dans l'écosystème face à la concurrence. A Nvidia d'abord, mais aussi et peut-être surtout à AMD, Qualcomm et Apple. En effet, si Nvidia est le leader incontesté de l'accélération de calculs pour l'IA aujourd'hui, le marché des ordinateurs portables que vise Intel avec les Core Ultra n'est pas son coeur de cible.



Intel doit par contre faire face à la concurrence historique d'AMD dans le domaine de la vidéo, au danger représenté par Apple qui utilise désormais ses propres processeurs sur base ARM, et à la persistance de Qualcomm qui, bien que n'ayant pas réussi à s'imposer sur le marché PC jusqu'ici, y a toujours des vélléités suite au rachat de Nuvia (et communique depuis des années sur l'IA).