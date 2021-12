Kneron lève 25 millions de dollars pour ses puces dédiées aux véhicules autonomes

Kneron, qui développe des puces pour l'intelligence artificielle destinées aux véhicules autonomes, lève 25 millions de dollars. La start-up basée à San Diego a réalisé cette levée de fonds, annoncée le 21 décembre 2021, auprès de Liteon Technology, lltek, PalPilot, Sand Hill Angels, et Gaingels. Kneron a levé un total de 125 millions de dollars depuis sa création en 2015 et séduit des investisseurs comme Horizons Ventures, Qualcomm, Alibaba, Sequoia et Foxconn.



Les puces pour l'intelligence artificielle sont des semi-conducteurs spécifiquement conçus pour accélérer les calculs des algorithmes de machine learning, de vision par ordinateur, de deep learning et autres. Avec ces nouveaux fonds, Kneron veut accélérer le développement de ses technologies destinées à la smart city et plus particulièrement aux véhicules autonomes de niveau 4 et 5 SAE. Kneron espère être rentable en 2023, comme le rapporte TechCrunch.



Une puce reconfigurable

La start-up explique avoir mis au point une technologie reconfigurable ce qui permet à sa gamme de puces d'être utilisée pour différentes applications. Par exemple, la puce peut alimenter les unités de bord qui aident à diriger et contrôler les véhicules autonomes, mais également les véhicules eux-mêmes qui peuvent être alimentés par ses puces Edge AI.



"Le chemin vers les niveaux 4 et 5 ne concerne pas seulement le véhicule, mais l'ensemble de l'écosystème technologique et de l'infrastructure qui régit et soutient le transport, explique Albert Liu, le fondateur et CEO de Kneron, dans un communiqué. Nous sommes ravis de travailler avec nos nouveaux partenaires stratégiques pour développer cette infrastructure, faire progresser la technologie des villes intelligentes afin de soutenir les transports du futur".



La start-up avait dévoilé sa prochaine génération de puces pour l'intelligence artificielle, KL530 à l'occasion du Web Summit en novembre dernier. Elle explique que sa puce intègre des technologies comme un processeur de signal d'image de pointe, la prise en charge des données INT4 et différents modèles d'IA.