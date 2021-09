L'AP-HP choisit Implicity pour le télésuivi des patients porteurs de dispositifs cardiaques

Dans le cadre d'un appel d'offre, la start-up Implicity a été choisie pour équiper huit établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Les patients de l'Hôpital européen Georges-Pompidou, la Pitié Salpêtrière, Henri-Mondor, Bichat – Claude-Bernard, Bicêtre, Antoine-Béclère, Paul-Brousse ainsi que de Necker-Enfants malades bénéficieront de la plateforme de télécardiologie. Elle permet au personnel médical de suivre et d'interpréter les événements des patients équipés d'implants cardiaques.



Une meilleure prise en charge

L'objectif de cette technologie est de permettre "une meilleure prise en charge des patients tout en optimisant l'efficacité du temps médical et infirmier", commente Eloi Marijon, professeur au sein de l'Hôpital européen Georges-Pompidou dans le service de cardiologie.



Pour Implicity, ce partenariat marque une étape importante car l'AP-HP est un groupement hospitalier de référence. "Cette collaboration (…) a confirmé la valeur apportée aux équipes médicales pour optimiser le suivi des patients tout en permettant un retour précieux de l'industrie", s'est réjoui Arnaud Rosier, fondateur d'Implicity.



Une interface unique

Cette jeune pousse, fondée en 2017, a développé une plateforme médicale pour simplifier la pratique quotidienne de la télésurveillance cardiaque. Au lieu d'être éparpillées sur les sites des fabricants, les données récoltées par les pacemakers et des défibrillateurs sont centralisées dans un seul et même outil, facilement consultable par les équipes soignantes.



Cette entreprise est également à l'origine de plusieurs systèmes d'apprentissage automatique qui trient et rangent les alertes en fonction de leur niveau de gravité, en recoupant les données récoltées par les appareils avec celles du patient. Ainsi, l'équipe soignante peut savoir en un coup d'œil quels sont les patients à traiter en priorité grâce à un code couleur.



35 000 patients suivis

Le service d'Implicity est aujourd'hui utilisé par plus de 35 000 patients dans 60 centres français, dont 5000 à l'AP-HP. Cette jeune pousse a également été sélectionnée lors du premier appel à projets du Health Data Hub, cette immense base de données qui regroupe les données médicales des Français. Elle va ainsi pouvoir utiliser ces informations pour développer de nouvelles fonctionnalités.