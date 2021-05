La start-up Partoo lève 15 millions d'euros pour accroître la visibilité en ligne des commerçants

La start-up parisienne Partoo, spécialiste du référencement local, annonce ce lundi 10 mai bénéficier d'une augmentation de capital de 15 millions d'euros de la part de Webedia, son actionnaire majoritaire. A travers cette opération, elle devient la verticale d'activité de la filiale du groupe Fimalac dédiée à la technologie et au service SaaS.



Spécialiste du référencement local

Créé en 2014, historiquement positionné dans le retail, Partoo propose d'accompagner les réseaux de points de vente dans leur stratégie de communication locale. Sa solution de gestion de la présence en ligne et d'avis magasin a pour objectif d'accroître la visibilité en ligne en diffusant automatiquement les informations des commerces sur les plateformes.



La plateforme "Presence Management" permet au commerçant de diffuser automatiquement les informations de ses établissements sur les principaux annuaires, les GPS, les moteurs de recherche, les sites d'avis et les réseaux sociaux. L'outil "Avis Review Management" centralise les avis clients sur une interface depuis Google, TripAdvisor ou Facebook. Il analyse les avis et permet d'y répondre depuis une interface unique. Celle-ci est ensuite utilisée comme baromètre de la satisfaction client.



Les solutions de Partoo sont aujourd'hui utilisées par de grands groupes, tels que Castorama, Leroy Merlin, Carrefour, LCL, PSA, Groupama, Starbucks, Intersport ou encore Undiz, des établissements indépendants et des organismes du secteur public tel que la Gendarmerie nationale.



De nouvelles fonctionnalités

Pour séduire de nouvelles sociétés, la start-up va enrichir sa plateforme de nouvelles fonctionnalités dès 2021. Elles vont porter sur la gestion automatique des campagnes publicitaires, la publication d'actualités sur Facebook et Instagram... Le développement d'une application mobile est également en cours.



Avec 80% de son activité réalisée auprès de grandes entreprises, Partoo souhaite davantage toucher les commerçants indépendants qui représentent un potentiel de 3 millions de marchands en France. Les répliques à l'étranger offrent également des perspectives de marché intéressantes, d'après la société parisienne.



Se développer à l'international

Partoo envisage de se développer davantage à l'international en ouvrant de nouveaux bureaux, tous les ans, d'ici à 2025. Le Mexique et l'Inde sont les premiers pays sur la liste. Cette jeune pousse est déjà présente en France, en Espagne, en Italie et au Brésil. A ce titre, elle va recruter massivement pour atteindre un objectif de 1000 collaborateurs d'ici à fin 2025, contre 200 actuellement.



En 2020, la jeune pousse a un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, en croissance de 80 à 85% chaque année depuis sa création en 2014. Elle devrait conserver les mêmes perspectives pour dépasser 100 millions en 2025, d'après ses estimations.