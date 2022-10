La voiture volante Xpeng X2 réalise un premier vol public de démonstration

Le constructeur chinois Xpeng ne se contente pas que de faire des voitures.Sa filiale Xpeng Aeroht fondée en 2013 développe un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). La cinquième génération, la Xpeng X2, a réalisé son premier vol public de démonstration le 11 octobre 2022 à l'occasion du Gitex, un salon sur les nouvelles technologies et l'électronique qui se tient à Dubaï.



Le véhicule s'est stabilisé dans les airs

Le vol de test a été réalisé au Skydive de Dubaï. Le Xpeng X2 a décollé du sol et s'est stabilisé dans les airs pendant plusieurs secondes avant d'atterrir. Auparavant, Xpeng a obtenu un permis spécial auprès de la Dubai Civil Aviation Authority (DCAA) pour cette démonstration en public. L'entreprise assure avoir déjà réalisé 15 000 vols habités en toute sécurité.



Xpeng X2 est la cinquième génération de voiture volante développée par l'entreprise chinoise. Pour la première fois, le véhicule a un cockpit fermé et une structure en fibre de carbone pour réduire au maximum son poids. Il peut accueillir deux personnes.



Une 6ème version qui peut aussi rouler

Xpeng explique que le X2 est conçu pour les vols urbains à basse altitude et les trajets de courte distance. Ce vol a été qualifié "d'étape majeure dans l'exploration de la mobilité du futur par Xpeng", par Brian Gu, président de l'entreprise. Le constructeur imagine des débouchés dans les vols touristiques ou le transport médical à l'avenir. La filiale Xpeng Aeroht a été fondée en 2013 et a levé plus de 500 millions de dollars à l'occasion d'une levée de fonds en Série A annoncée l'année dernière.





A terme, Xpeng aimerait mettre au point un véhicule qui puisse à la fois rouler sur terre et voler dans les airs, dispossant de plus d'un mode de conduite manuelle et d'un autre autonome. La route semble cependant encore longue pour y parvenir. En attendant, le constructeur doit faire face à de très nombreux concurrents. Volocopter, Joby Aviation ou encore Archer sont toutes des start-up qui travaillent sur ces mêmes appareils. La concurrence est acharnée et les développements sont très coûteux pour un résultat incertain.