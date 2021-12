Ledger va lancer une carte Visa pour payer en cryptomonnaies

Ledger, une société française qui propose un propose un portefeuille physique de cryptomonnaies, a annoncé le 9 décembre son intention de lancer au premier trimestre 2022 une carte de débit pour permettre à ses clients de payer en cryptomonnaies dans les commerces physiques et web.



La carte gèrera neuf cryptomonnaies

Pour créditer le compte lié à la carte, les utilisateurs devront utiliser l'application Ledger Live, qui permet de gérer son compte de crypto logé dans le portefeuille physique. Au moment du paiement, la carte convertit la cryptomonnaie en euros. Le quotidien Les Echos précise que cette opération ne sera pas génératrice d'impôt sur le revenu, grâce à une astuce financière. En effet, en France, les plus values et moins values liées à la détention de cryptomonnaies sont fiscalisées au moment où les actifs numériques sont convertis en euros.



La carte de Ledger, baptisée Crypto Life et conçue avec la plateforme de banking as a service Baanx et Visa, sera dans un premier disponible en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, puis aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2022. Elle permettra de payer avec neuf cryptomonnaies, dont le bitcoin, l'ether, et le tether.



Démocratiser l'usage des crypto

L'objectif est de démocratiser leur usage, bien que les crypto ne soient pas des monnaies officielles. C'est ce qui a également conduit la bourse de cryptomonnaies allemande Bitpanda à lancer une carte en partenariat avec Visa, en janvier 2021, qui contient en plus un mécanisme de cashback en bitcoin. Coinbase et Binance ont fait de même.



Ledger, qui a levé 380 millions de dollars en juin en série C, est valorisée 1,5 milliard de dollars. Elle revendique 4 millions de clients dans le monde. La société a par ailleurs annoncé le lancement d'un nouveau portefeuille de crypto, Nano S+, et l'arrivée prochaine de la gestion de NFT sur l'application Ledger Live.