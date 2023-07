Métavers : Roblox débarque sur les casques de réalité virtuelle Meta Quest

Roblox, l'entreprise développant la plateforme de jeu vidéo du même nom, a annoncé le 12 juillet son arrivée prochaine sur les casques de réalité virtuelle de Meta. Roblox sera disponible "'d'ici quelques semaines" en bêta ouverte sur App Lab, la boutique d'applications alternative de Meta, réservées aux titres plus expérimentaux ou moins aboutis.



L'idée pour Roblox est de permettre aux développeurs de sa plateforme de tester leurs expériences en réalité virtuelle et d'obtenir de premiers retours de la part des utilisateurs avant le lancement sur la boutique Quest principale. Les casques Quest 2 et Quest Pro sont compatibles.

Un porte-étendard du concept de "métavers"

Pour rappel, Roblox est une plateforme qui intègre à la fois un moteur de jeu et des outils de création relativement avancés, ce qui permet aux utilisateurs de jouer en ligne à toute une variété d'expériences sociales, mais aussi de créer leurs propres univers et de les partager, y compris en les monétisant s'ils le souhaitant. Son public est essentiellement composés d'enfants et d'adolescents qui s'y adonnent sur PC, smartphones ou consoles Xbox.



Avec 66 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement et une 15 millions d'expériences disponibles comme autant de "petits mondes", Roblox est l'un des porte-étendards du concept de métavers, au même titre que Fortnite (Epic Games). Sa disponiblité sur la principale plateforme de réalité virtuelle est donc un jalon majeur pour cette vision du "divertissement social du futur", même si cette dernière n'a jusqu'à présent pas convaincu grand monde.

Une prise en charge "transparente" de la VR

Concrètement, Roblox va rajouter un type de matériel "VR" que les créateurs d'expériences pourront cocher dans l'outil de création afin d'y publier leurs productions. Roblox cochera par ailleurs automatiquement toutes les expériences utilisant des scripts standards, ce qui poussera des milliers d'expériences dès le premier jour, mais évidemment sans garantir leur qualité, qui est très inégale de manière générale sur Roblox.



L'un des avantages mis en avant par les développeurs est la prise en charge "transparente" de la réalité virtuelle par la plateforme, alors que cela dernière nécessite typiquement qu'une application soit développée spécifiquement pour cette forme d'expérience très particulière. Cela signifie également que les utilisateurs de casques Quest pourront interagir librement avec des utilisateurs sur PC, smartphones ou Xbox. Roblox continue par ailleurs d'autoriser les expériences VR sur PC pour les créateurs en ayant développées. Ces dernières utilisaient jusqu'à présent l'onglet "ordinateur" dans le tableau de bord, mais migreront à terme vers la catégorie VR.

Roblox débarque en force face à Rec Room et Horizon Worlds

En matière d'expériences sociales en réalité virtuelle, l'acteur majeur est Rec Room pour le moment. Il a fait le chemin inverse, commençant en VR avant de s'ouvrir aux smartphones et consoles de jeu. En 2022, il s'était targué d'avoir atteint 3 millions d'utilisateurs actifs mensuels en début d'année. Meta n'est pas en reste avec son application Horizon Worlds, même si elle reste un "work in progress" à date, qui n'a pas su trouver son public pour le moment.



Evidemment, un vrai "métavers" embryonnaire nécessiterait que chacune de ces plateformes soit connectée aux autres, afin que les utilisateurs puissent passer d'un monde Roblox à un monde Rec Room, puis à Horizon avant d'aller sur Fortnite. On en est encore loin.