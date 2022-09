Palantir renforce encore ses liens avec le gouvernement américain

Palantir décroche deux nouveaux contrats avec le gouvernement des Etats-Unis. L'entreprise américaine spécialisée dans l'analyse des données renforce ainsi sa présence auprès des départements de la Défense et de la Sécurité Intérieure des Etats-Unis. Elle ne cache pas son appétit pour ce type de contrat, contrairement à d'autres, comme Google, qui a dû faire marche arrière face à la pression de ses salariés.



Les enquêtes du Homeland Security Investigations

Palantir a annoncé le 26 septembre 2022 que le Homeland Security Investigations (HSI) a renouvelé son contrat, qui s'élève à plus de 95,9 millions de dollars sur une période de 5 ans. Palantir est partenaire du HSI depuis 2011.



Concrètement, le HSI utilise le logiciel "Investigative Case Management" (ICM) dans le cadre de ses missions d'enquête et de prévention de la criminalité transnationale et des menaces visant le commerce international, les voyages et les infrastructures financières. Les missions principales du HSI comprennent la lutte contre le trafic d'êtres humains et l'exploitation d'enfants, le démentiellement des réseaux internationaux de drogue, la lutte contre les cybercriminels et les fraudes à l'identité, et les enquêtes contre les crimes de guerre.



L'enregistrement de toutes les enquêtes sont faite sur l'ICM. Ce logiciel a par exemple été utilisé pour soutenir l'application des sanctions à l'égard des oligarques russes, l'arrestation de mercenaires étrangers suspectés de l'assassinat de l'ancien président d'Haïti et l'arrestation de leaders de certains cartels.

229 millions par an pour le département de la Défense

Trois jours après, Palantir a annoncé que le Laboratoire de recherche de l'armée américaine (ARL), qui dépend du département de la Défense (DoD) élargit son contrat avec l'entreprise pour qu'elle propose ses services à toutes les branches des forces armées, de l'état-major interarmées aux des forces spéciales. Ce contrat vise à fournir des capacités d'analyses des données et d'intelligence artificielle. Cet accord s'élève jusqu'à 229 millions de dollars sur un an.



Palantir met en avant son architecture standard de données ouvertes qui est particulièrement adaptée pour aider les combattants à tester et évaluer les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle dans des environnements opérationnels critiques.



Palantir s'est associé pour la première fois au Laboratoire de recherche de l'armée américaine en 2018 afin de fournir des données opérationnelles et des capacités d'intelligence artificielle de pointe. Depuis, sa plateforme a pris en charge l'intégration, la gestion et le déploiement de données pertinentes et d'une formation sur les modèles d'intelligence à tous les services armés.

Une société proche du gouvernement

Palantir a été cofondé par le milliardaire de droite Peter Thiel. L'entreprise a toujours placé au cœur de son métier le soutien au gouvernement des Etats-Unis, remplissant notamment des missions pour la NSA. Le dernier accord de Palantir fait partie d'un programme connu sous le nom de projet Maven. Celui-ci a fait la une des titres de presse lorsque les employés de Google se sont opposés à développer des technologies d'intelligence artificielle pour le DoD. Google a abandonné le contrat repris ensuite par Palantir, rapporte Bloomberg.



L'idée est d'utiliser des technologies d'intelligence artificielle pour améliorer le logiciel de reconnaissance vidéo et augmenter la précision de différentes actions comme les frappes de drones. Peter Thiel a ouvertement critiqué le choix de Google. Palantir, de son côté, a renoncé à faire des affaires en Chine et dans d'autres pays dont les intérêts divergent de ceux des Etats-Unis. Ces nouveaux accords élargissent encore l'empreinte de Palantir au sein du gouvernement américain. Les revenus de l'entreprise provenant du secteur public éclipsent les revenus de ses clients commerciaux.