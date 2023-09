Pourquoi les salariés des Apple Stores français se mettent-ils en grève ?

Sur la planète Apple, la journée du 22 septembre sera marquée par la sortie mondiale de l'iPhone 15 et… par une grève des salariés français des Apple Stores. Quatre organisations syndicales, la CGT Apple Retail, la CFDT Pomme R, l'UNSA Apple Retail et le C.I.D.R.E. ont prévu deux journées de mobilisation nationale, vendredi et samedi, alors que des négociations entamées il y a plusieurs mois avec la branche française de la multinationale californienne se sont soldées par un échec.



Toutes les boutiques seront donc en grève et les salariés pourront ne pas venir y travailler. Les syndicalistes ont également donné rendez-vous à leurs soutiens les 22 et 23 septembre entre 9h30 et 13h devant l'Apple Store d'Opéra à Paris, pour une manifestation autorisée par la préfecture.

"Un mal-être des salariés"

"Nous avons eu un rendez-vous hier avec la direction d'Apple, pendant lequel nous avons notamment eu affaire avec la grande patronne d'Apple Retail en Europe Wendy Beckman, mais il n'y a pas réellement eu de négociations", raconte un délégué syndical de la CGT Apple Retail, qui a souhaité conservé l'anonymat, à L'Usine Digitale. Il décrit "une discussion assez descendante" au cours de laquelle la direction aurait rappelé aux employés qu'ils étaient déjà "plutôt bien lotis".



Ce que contestent de toute évidence les organisations syndicales qui, pour faire face à une inflation croissante, demandent une augmentation générale des salaires de l'ordre de 7% dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ainsi que la fin du gel des recrutements. D'après la CGT Apple Retail, de nombreuses boutiques seraient en sous-effectif, sans qu'Apple ne daigne remplacer les postes vacants. Un mouvement de grève à ce sujet a d'ailleurs eu lieu à Lyon cet été.



"Il y a un mal-être des salariés parce qu'ils ne se sentent pas reconnus dans l'entreprise, au niveau du salaire mais aussi du temps de travail et des jours de repos", explique le délégué syndical de la CGT. Autant de points sur lesquels Apple Retail France refuserait de céder du terrain selon lui. "On est choqués de voir qu'on est infantilisés, qu'on nous invite à des négociations non pas pour écouter nos revendications mais pour nous faire un état des lieux de ce que nous avons déjà, comme si nous ne le savions pas", poursuit-il.

Le "levier" de la sortie de l'iPhone 15

Pour se faire entendre, l'intersyndicale souhaite viser le talon d'Achille de la marque à la pomme, à savoir ses ventes de produits. Les organisations ont consciencieusement choisi de mettre sur pied leur mobilisation le week-end de la sortie de l'iPhone 15. Le dernier né des smartphones d'Apple doit en effet sortir ce vendredi 22 septembre et la perturbation à prévoir dans les points de vente physiques est pensée comme un "levier".



"Les salariés demandaient depuis très longtemps de faire une grève lors d'un lancement de produit, confie le délégué de la CGT Apple Retail. Et la direction nous a d'ailleurs dit que cela mettrait en péril Apple et ses résultats." Si l'intersyndicale n'a pas encore statué sur une éventuelle reconduction de la grève nationale à l'issue de ces deux jours, elle espère voir la direction de l'entreprise revoir rapidement sa copie et rappelle que ses revendications sont particulièrement accessibles au regard des profits conséquents d'Apple.