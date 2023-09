Semi-conducteurs : le Chips Act européen entre en vigueur

L'European Chips Act entre en vigueur ce jeudi 21 septembre, près d'un an et demi après sa présentation par la Commission européenne. Grâce à ce nouveau texte, l'Union européenne espère atteindre 20% des parts de marché de l'industrie des puces en 2030, ce qui a pour but de rendre le continent moins dépendant de l'Asie. Pour y arriver, elle a établi un programme reposant sur trois piliers, mobilisant plus de 43 milliards d'euros d'investissements publics et privés.

Faciliter les transferts de connaissances

Le premier pilier, baptisé l'initiative Chips for Europe, souhaite faciliter le transfert de connaissances de la recherche jusqu'aux usines de fabrication des semi-conducteurs. Cette initiative est soutenue par 3,3 milliards d'euros de fonds de l'UE, budget qui sera complété par des fonds des Etats membres. Dans les détails, ces investissements seront tournés vers la mise en place de lignes de production pilotes "avancées", le développement "d'une plateforme de conception basée sur le cloud" ainsi que "des puces quantiques". La création d'un "Chips Fund" est également prévue pour faciliter l'accès au financement par emprunt et capitaux propres.



Le second pilier vise à encourager les investissements publics et privés dans les installations d'usines de fabricants de puces et de leurs fournisseurs. Une aide d'Etat pourra être accordée à "des installations inédites", prévoit le règlement. L'Allemagne va ainsi accueillir la prochaine méga-usine d'Intel, installée à Magdebourg, ainsi que celle du fondeur taïwanais TSMC à Dresde, dans l’est du pays, qui sera dédiée au secteur automobile et à l'industrie.

Un mécanisme d'alerte pour anticiper les pénuries

Le dernier pilier concerne l'établissement d'un mécanisme de coordination entre la Commission européenne et les Etats membres pour renforcer la collaboration avec et entre Etats membres. Il prévoit notamment la possibilité d'activer un système d'alerte pour prévenir les pénuries. Une réponse à la pénurie mondiale de puces durant la pandémie de Covid-19, qui avait montré les faiblesses du système actuel.