Smart Proposal fluidifie et accélère les réponses commerciales aux appels d’offres

Forts du constat, dans leur parcours passé, des difficultés récurrentes des commerciaux pour concevoir leurs propositions, Lionel Ktorza et Ludovic Carro se sont associés au sein de la société Wiiz à Marseille pour mettre au point la solution "Smart Proposal".



"Dans la plupart des PME qui sont notre cible privilégiée, il n’existe pas d’outil simplifié et clé en mains pour répondre aux consultations et appels d’offres publics et privés. Elles se débrouillent avec Word, Excel… Nous avons estimé qu’il faut 4 heures en moyenne pour élaborer un chiffrage, fournir des éléments techniques et éditer la proposition… Même des outils CRM traditionnels, plus centrés sur le reporting commercial, ne remplissent pas toutes ces fonctions. Avec notre solution, 10 minutes suffisent, une fois paramétrées toutes les données de l’entreprise", assure Lionel Ktorza, le président.



Un logiciel technique au service des forces de vente

Lancée début 2021, "Smart Proposal" fonctionne sur abonnement, en fonction de la taille de l’entreprise et du nombre d’utilisateurs, et couvre plus d’une quinzaine de fonctionnalités sur trois domaines : la gestion de la relation client (CRM), la configuration de chiffrage (CPQ) et l’édition automatique des propositions techniques et commerciales (Proposal Management). L’entreprise précise que cette solution SaaS est hébergée sur un "cloud souverain français" dans un souci de confidentialité sécurisée des données. La maintenance est couverte dans le coût de l’abonnement.



"Nous avons commencé par viser le marché de la sécurité privée, explique Lionel Ktorza. Parmi nos clients, le plus petit ne compte qu’un utilisateur, le plus gros une quinzaine. C’est un domaine très concurrentiel dans lequel les enjeux organisationnels et de gains de productivité sont très forts. Au fur et à mesure, nous prospecterons d’autres profils, comme les entreprises d’installation et maintenance de systèmes de sécurité informatique, de propreté et à terme le BTP."



Paramètres très personnalisés

Dès le démarrage de l’abonnement du client, l’équipe de la société assure le paramétrage pour remettre à son client une solution entièrement personnalisée pour son entreprise tant sur le fond (paramétrage des données spécifiques à la société et à son secteur) que sur la forme (charte graphique). Pour les entreprises de services BtoB dont les coûts sont principalement constitués de coûts salariaux, Smart Proposal permet en quelques clics le calcul de la masse salariale au réel (calcul des charges et des allègements, des primes, indemnités, majorations, intégration des accords d’entreprise…).



Accompagnée depuis un an par l’incubateur Belle de Mai à Marseille et Initiative Marseille Métropole (via un prêt d’honneur), par la CCI Aix-Marseille Provence et lauréate de la bourse FrenchTech de Bpifrance qui lui a permis de concevoir la première version de sa solution, la start-up vise d’ici fin 2021 une douzaine de clients avec quatre utilisateurs en moyenne pour assoir sa future montée en puissance, avec une probable levée de fonds dans les prochains mois.