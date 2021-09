Smart city : Toyota s'empare de Renovo pour renforcer l'équipe logicielle de Woven Planet

Toyota poursuit ses emplettes pour son projet de smart city Woven Planet. Le constructeur a annoncé mardi 28 septembre 2021 s'être emparé de Renovo Motors et son système d'exploitation pour les véhicules. Les détails financiers ne sont pas précisés par les intéressés.



Un système d'exploitation sécurisé

Renovo a mis au point un système d'exploitation conçu pour faire tourner de façon sécurisée différentes applications que ce soit des systèmes de conduite autonome, des services pour le conducteur ou une application de cartographie. Avec sa plateforme, Renovo assure qu'il est possible de collecter, traiter et enrichir les données localement avant qu'elles ne quittent le véhicule.



L'entreprise fondée en 2010 assure que sa solution a déjà montré son efficacité sur des véhicules de marques variées et fonctionné correctement avec différents matériels. Elle permet par exemple de collecter des données importantes d'une flotte de voitures dispersée presque en temps réel ou encore d'anticiper d'éventuels problèmes de garantie sur un véhicule.



Arene, la plateforme de Toyota

En s'emparant de Renovo et de ses effectifs, Woven Planet va venir enrichir ses équipes dirigées par James Kuffner, un ancien ingénieur de Google. Ce dernier travaille sur Arene, une plateforme qui doit équiper les véhicules Toyota. Arene doit permettre à Toyota d'installer de nouvelles fonctionnalités à distance, en fonction des équipements dont disposent les véhicules, et aux développeurs tiers de déployer des applications.



Woven Planet Holdings réalise ainsi sa troisième acquisition en l'espace de six mois. L'entreprise s'est déjà emparée de Level 5, la division de l'entreprise de VTC Lyft qui planchait sur les véhicules autonomes, ainsi que du spécialiste de la cartographie HD Carmera.