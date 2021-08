TuSimple se rapproche de Ryder pour renforcer son réseau de fret autonome

TuSimple, spécialiste des technologies de conduite autonome, se rapproche de Ryder System pour renforcer son réseau de fret autonome. Ce partenariat avec ce spécialiste de la supply chain, du transport et des systèmes de gestion des flottes a été annoncé le 29 juillet 2021. TuSimple souhaite tirer profit des installations d'entretien des flottes de Ryder pour qu'elles fassent office de terminaux sur son réseau de fret autonome (AFN pour Autonomous Freight Network).



Développer son réseau

Ce projet AFN vise à établir un réseau cartographié de routes et de sites d’expédition sur le territoire américain. Réseau conçu pour les opérations de fret par camions autonomes. Son déploiement, prévu à l’horizon 2024, s’effectuera avec le soutien d’UPS – qui a investi en 2019 dans la pépite américaine via UPS Ventures – le transporteur Xpress, le logisticien Penske Truck Leasing et le géant de la distribution McLane Inc.



Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les partenaires vont d'abord chercher à identifier les entrepôts de Ryder qui pourront être utiles à TuSimple pour son AFN. Ces dépôts serviront de point de départ et d'arrivée pour les transports réalisés par les camions autonomes de TuSimple. Ces dépôts peuvent accueillir plusieurs poids lourds qui vont et viennent 24h/24 et 7j/7 et éviteront à TuSimple des dépenses conséquentes pour en construire lui-même.



Initialement, les partenaires vont se concentrer sur le sud des Etats-Unis. Mais Ryder dispose d'un réseau de plus de 500 centres de maintenance à travers les Etats-Unis ce qui représente un potentiel de croissance important pour ce partenariat. En renforçant son réseau, TuSimple souhaite pouvoir faciliter l'accès aux camions autonomes aux expéditeurs de marchandises.



Cette annonce intervient d'ailleurs alors que la jeune pousse assure étendre son réseau pour répondre à une demande croissante. Sa flotte est aujourd'hui constituée d'une cinquantaine de camions autonomes de niveau 4 SAE qui transportent des marchandises à travers les Etats de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas. TuSimple souhaite étendre ses opérations sur la côte Est des Etats-Unis et transporter des marchandises entre Phoenix et Orlando.