Twitch déploie une fonctionnalité inspirée de TikTok pour faire découvrir des clips populaires

Après YouTube et Instagram, c'est au tour de Twitch de s'inspirer du succès de TikTok. Les vidéos verticales et l'algorithme de recommandation de l'application chinoise ont séduit les développeurs de la plateforme de streaming d'Amazon, qui a annoncé mardi 22 août le déploiement d'une fonctionnalité intitulée "Discovery Feed".



Accessible seulement à une poignée d'utilisateurs de l'application mobile de Twitch, "de façon à tester et améliorer nos algorithmes et l'expérience globale", elle permet de découvrir des extraits (appelés "clips") de diffusions en direct populaires. En balayant du doigt l'écran vers le haut, les internautes passeront ainsi d'un clip à l'autre, profitant d'un algorithme personnalisé, explique la plateforme.



Une vidéo de présentation du "Discovery Feed" laisse à penser que cette fonctionnalité pourrait à l'avenir répertorier également les lives des streameurs. Mais une telle nouveauté apparaît à ce stade redondante avec l'onglet "Parcourir" du site d'Amazon, qui propose justement de découvrir des vidéastes aux contenus variés, en fonction de leur popularité et selon les goûts de l'utilisateur.

Un moyen de renouer avec les streameurs

L'annonce de Twitch n'illustre pas seulement la volonté d'Amazon de surfer sur les nouveaux usages de la vidéo verticale, popularisés en partie par TikTok. Avec le "Discovery Feed", qui permettra supposément de mettre en lumière des vidéastes et donc de mieux les rémunérer via la publicité, la plateforme de streaming cherche à renouer avec les personnalités qui la font vivre en diffusant des contenus en direct.



En modifiant récemment le mode de répartition des revenus avec ces streameurs, Twitch s'est en effet éloigné de certains d'entre eux. Et une plateforme rivale, Kick, a profité de l'ouverture de la brèche pour débaucher certains grands noms du streaming et imposer une concurrence aussi inattendue que dangereuse à la filiale d'Amazon.



Afin de protéger son monopole, Twitch opte donc pour le renouement avec sa communauté d'utilisateurs et de vidéastes. Il y a quelques jours déjà, la plateforme avait annoncé que les spectateurs bannis par des streameurs ne pourraient plus regarder les lives diffusés sur les chaînes en question. Jusqu'ici, ils n'étaient privés que du canal de discussion en direct, ce que déploraient nombre de professionnels du streaming qui demandaient des mesures plus fortes pour endiguer le cyberharcèlement.