Uber Freight accélère dans le transport de marchandises en s'emparant de Transplace

Uber Freight, la division de transport de marchandises par camion d'Uber, s'empare de Transplace. Une acquisition annoncée jeudi 22 juillet 2021 et dont le montant total doit s'élever à près de 2,25 milliards de dollars (dont un maximum de 750 millions de dollars en actions de la société mère Uber et le reste en numéraire). Transplace était auparavant entre les mains de TPG Capital.



Uber Freight concentré sur les Etats-Unis

La filiale d'Uber lancée en 2017 met en relation des transporteurs routiers avec des entreprises devant expédier des marchandises. Elle s'est rapidement étendue au-delà des Etats-Unis et a tenté de s'implanter en Europe. Toutefois, le marché européen de la logistique est très différent du marché nord-américain ce qui a conduit Uber Freight à faire marche arrière en revendant son activité européenne à la pépite allemande Sennder. Mais cela n'a jamais signifié que l'entreprise voulait jeter l'éponge et Uber Freight a levé 500 millions de dollars en octobre 2020.



De son côté, Transplace a investi dans les outils de numérisation de la supply chain et le développement de technologies pour la logistique. Notamment depuis son acquisition par TPG Capital en 2017. Le secteur de la logistique est en train d'accélérer sa transformation numérique. Le but de ce rachat est de combiner le réseau logistique de Transplace avec la technologie d'Uber Freight pour proposer des solutions de transport flexibles répondant aux enjeux du secteur.



Combiner solutions pour les transporteurs et les expéditeurs

En s'emparant de Transplace, Uber Freight veut devenir l'une des principales plateformes technologiques logistiques la plus complète avec un vaste réseau de transport et de logistique. "Notre ambition est que les expéditeurs bénéficient d'une plus grande efficacité et transparence, et que les transporteurs bénéficient de l'échelle pour améliorer les ratios d'exploitation", abonde Frank McGuigan, CEO de Transplace.



Le réseau de transporteurs d'Uber Freight combiné à la technologie de Transplace, à laquelle font confiance les expéditeurs, permettra de proposer une plateforme logistique s'adressant à la fois aux expéditeurs et aux transporteurs où qu'ils se trouvent, quelle que soit la taille de leur entreprise ou leurs besoins de transport, veulent croire Uber et Transplace.