Centrical lève 32 millions de dollars pour sa plateforme de gamification dédiée aux employés

Centrical a annoncé jeudi 11 mars 2021 la conclusion d’une levée de fonds de 32 millions de dollars conduite par Intel Capital, nouvel investisseur dans le capital de la société, et JVP, principal actionnaire de celle-ci. Ont également participé à cette levée de fonds C4 Ventures et Citi Ventures, ainsi que les investisseurs existants Aleph, CE Ventures, La Maison Compagnie d’Investissement et 2B Angels.



Cette levée de fonds doit lui permettre d’accélérer son développement mais aussi de s’implanter "sur de nouveaux marchés" et proposer des solutions adaptées au travail hybride, en plein essor depuis le début de la crise sanitaire.



Gestion de la performance en temps réel

Baptisée GamEffective à sa création en 2013 par Gal Rimon, la start-up a créé une "Success Platform" dédiés aux collaborateurs d’une entreprise qui vise à améliorer le quotidien – et les performances – des employés qui selon Erel Margalit, président du conseil d’administration de Centrical, "sont épuisés, ne se sentent pas reconnus, ne comprennent pas les objectifs de l’entreprise et ne reçoivent pas les formations qui leur sont nécessaires". La plateforme repose sur un "langage commun à travers lequel leurs responsables peuvent les accompagner et les soutenir".



Centrical propose notamment des expériences de gamification personnalisée qui unifie la gestion de la performance en temps réel, le feedback continu, le micro-apprentissage et l’engagement des employés, tout en fournissant aux responsables des outils interactifs d’accompagnement et de management. La solution s’intègre à SAP SuccessFactors Learning.



British Telecom, Microsoft, Verizon et Novartis convaincus

Sur fond de pandémie de Covid-19, avec une hausse du travail à distance, Centrical a notamment lancé de nouveaux modules comme Augmented People Intelligence, qui associe des outils d’analyse à base d’intelligence artificielle à la créativité et à l’empathie de l’intelligence humaine, et à des outils dédiés à l’engagement des employés et à leur bien-être.



La société compte aujourd’hui parmi sa clientèle British Telecom, Microsoft, Verizon, Novartis, Synchrony ou encore Teleperformance. Selon Microsoft, la productivité des agents de ses centres de contact est en progression de 10% et le taux d’absentéisme de courte durée a diminué de 12%. L’opérateur américain Verizon explique de son côté avoir enregistré une progression de 53% de ses ventes de nouveaux téléphones, ainsi qu’un doublement de ses ventes d’accessoires, générant une augmentation du revenu par abonné, et qu'il impute directement à l'intégration de la solution.



Le nombre d’utilisateurs de la plateforme a été multiplié par six en 2020. Centrical dispose de bureaux à New York, Londres et Ra’anana en Israël.