FedEx veut tester le drone cargo sans pilote d'Elroy Air en 2023

Après Reliable Robotics, FedEx se rapproche d'Elroy Air. Les deux entreprises ont annoncé un partenariat le 30 mars 2022. L'objectif : tester le drone cargo sans pilote d'Elroy Air sur le kilomètre intermédiaire dans le courant de l'année 2023. FedEx doit élaborer un plan afin d'éprouver cet aéronef au sein de sa chaîne logistique, et plus précisément pour transporter des colis entre ses entrepôts.



Un VTOL pour les distances moyennes

Elroy Air est une start-up américaine fondée en 2016 qui développe un aéronef sans pilote destiné à remplacer les camions de livraison terrestre. Baptisé Chaparral, il a été dévoilé au mois de janvier. Il s'agit d'un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) conçu pour transporter entre 90 et 225 kilos de marchandises sur une distance maximale de 480 kilomètres. L'appareil dispose également de capacités de vol et de manutention automatisées dans le but de réduire au maximum les interventions humaines au niveau du pilotage, mais également au sol pour charger et décharger les colis.



Huit rotors verticaux et quatre propulseurs électriques équipent le Chaparral. En complément de l'aéronef lui-même, Elroy Air a développé des nacelles de fret modulaires, légères et aérodynamiques. Celle-ci sont chargées en amont avec la marchandise et récupérées par le VTOL avant le décollage.



Un des avantages de ce VTOL est qu'il n'a pas besoin d'infrastructure particulière, comme un aéroport ou des stations de charge. "Lorsque vous n'êtes pas limité par des infrastructures, le trafic ou des aéroports, la logistique peut atteindre plus de personnes, plus rapidement que jamais", a commenté Kofi Asante, vice-président business, development & strategy chez Elroy Air.



FedEx lorgne sur les nouvelles technologies

Contrairement à certains de ses concurrents, Elroy Air mise sur le marché du transport de charges lourdes sur des distances plus longues, soit le kilomètre intermédiaire qui correspond au transfert des marchandises entre entrepôts. Une aubaine pour FedEx qui s'intéresse de près aux nouvelles technologies et à ce qu'elles peuvent apporter à son réseau.



L'accroissement de l'e-commerce renforce la demande pour des solutions de transport et de logistique fiables et efficaces à toutes les étapes. "FedEx a été construit sur l'innovation et nous sommes toujours à la recherche de nouvelles technologies pour aider à améliorer l'industrie de la logistique en renforçant la sécurité, l'efficacité et le service client", abonde Joe Stephens, senior vice president, global planning, engineering and technology, FedEx Express, dans un communiqué.



FedEx s'est par exemple rapproché de Aurora et ses camions autonomes pour transporter des marchandises via la route sur de longues distances. L'entreprise de logistique a également noué un partenariat avec la start-up Nuro qui développe un robot de livraison autonome. Elle a testé des bras robotisés pour trier les colis dans un de ses entrepôts.