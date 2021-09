General Motors investit 300 millions de dollars dans les véhicules autonomes de Momenta

General Motors a annoncé mercredi 22 septembre 2021 vouloir investir 300 millions de dollars dans Momenta. La start-up chinoise spécialisée dans le développement de véhicules autonomes a également séduit des constructeurs comme Toyota, Daimler et SAIC Motors qui ont participé à sa levée de fonds de 500 millions de dollars annoncée en mars 2020.



"En Chine, les clients adoptent l'électrification et les technologies avancées de conduite autonome plus rapidement que partout ailleurs dans le monde, et l'accord entre GM et Momenta accélérera notre déploiement de solutions de nouvelle génération sur mesure pour nos consommateurs en Chine", a expliqué Julian Blissett, président de GM en Chine.



ADAS et conduite autonome

Pour General Motors le but de cet investissement est d'accélérer le développement de la prochaine génération de systèmes de conduite autonome pour ses véhicules commercialisés en Chine. En juin dernier, le constructeur a dévoilé un plan à 35 milliards de dollars pour investir dans les technologies de véhicules électriques et conduite autonome entre 2020 et 2025.



Momenta a été fondée par un ancien cadre de Microsoft, Cao Xudong. La start-up développe des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) destinés à la production de masse et qui sont commercialisés auprès des constructeurs ou grands équipementiers. En parallèle, Momenta développe une technologie de conduite autonome. Une approche qui lui permet de collecter de nombreuses et précieuses données utiles pour développer des véhicules autonomes.



Les constructeurs automobiles ont tendance à investir et se rapprocher de start-up chinoises qui lèvent des montants assez conséquents depuis quelques temps. Hyundai et Toyota se sont rapprochés de Pony.ai. Renault-Nissan de WeRide et Honda d'AutoX.