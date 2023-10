La Cnil clôture son injonction à l'encontre de l'éditeur de jeux vidéo Voodoo

Dans une délibération du 28 septembre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a clôturé l'injonction prise à l'encontre de Voodoo. L'entreprise française spécialisée dans l'édition d'applications et de jeux vidéo avait été condamnée à une amende de 3 millions d'euros pour avoir utilisé un "identifier for vendors" (IDFV), un identifiant essentiellement technique pour la publicité, sans le consentement des utilisateurs. En le combinant avec d'autres informations du smartphone, l'IDFV permet de suivre les habitudes de navigation des personnes, notamment les catégories de jeu qu'elles privilégient afin de personnaliser les annonces vues par chacune d'entre elles.



La Cnil avait mené des contrôles entre août 2021 et juillet 2022 sur voodoo.io et différentes applications mobiles éditées par l'entreprise, tel que le jeu Helix Jump. Ces vérifications concernaient uniquement les applications sur iPhone. En effet, lorsqu'un éditeur propose une application sur l'App Store, Apple met à sa disposition un système d'identifiant technique lui permettant de suivre l'utilisation qui est faite de ses applications par les utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur refusait ce tracking, une seconde fenêtre était présentée par Voodoo indiquait que des publicités non-personnalisées seraient tout de même proposées. Aucun consentement n'était donc recueilli, ce qui constitue un manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés.

Une nouvelle fenêtre de consentement

En avril dernier, Voodoo a adressé à l'autorité française les éléments de conformité : la mise en oeuvre lors de l'ouverture d'un jeu d'un dispositif de recueil de consentement pour l'utilisation d'un IDFV à des fins de publicité ciblée, de mesure de la performance des contenus et d'amélioration de ses jeux et applications. En cas de refus de l'utilisation de l'IDFV, celui-ci ne pourra pas être lu par les partenaires ou Voodoo à des fins de publicitaires.



L'entreprise a également décidé d'afficher la liste des partenaires destinataires en fonction de chaque finalité, de détailler les finalités, d'informer les utilisateurs de la possibilité de retirer leur consentement à tout moment et de les avertir que leur refus impliquera l'accès à "une version alternative du jeu comprenant un volume de publicités non ciblées potentiellement plus importantes".