La licorne Swile lève 175 millions d'euros pour dématérialiser la gestion des avantages salariaux

La start-up montpelliéraine Swile, spécialisée dans la gestion des avantages salariaux, annonce ce lundi 11 octobre une nouvelle levée de fonds de 175 millions d'euros.



SoftBank entre au capital

Cette opération a été menée par SoftBank, très actif ces derniers temps sur le marché français. Les fonds historiques de Swile – Eurazeo, Index et Bpifrance Large Venture – ainsi que Headline, nouvel entrant, ont également participé au tour de table. A cette occasion, Michel Combes, président de Softbank International Group et ancien président d’Alcatel-Lucent et SFR-Numericable, fait son entrée au conseil d’administration de la jeune pousse.



Avec cette nouvelle levée de fonds, la dernière de 70 millions d'euros datant de juin 2021, Swile est valorisée à plus d'un milliard de dollars et rejoint ainsi le cercle fermé des licornes françaises, aux côtés de Voodoo, Ledger ou encore Vestiaire Collective. Une preuve pour Cédric O, le secrétaire d'Etat à la transition numérique et des communications électroniques, du dynamisme des start-up françaises. "Le fait que Swile devienne notre 19ème licorne est emblématique de l’essor fulgurant de la French Tech", a-t-il réagi à cette levée.



Devenir la carte de référence des employés

Swile a été fondée en 2018 par Loïc Soubeyrand, actuel CEO et cofondateur de Teads vendue à Altice en 2017. Anciennement connue sous le nom de Lunchr, elle propose aujourd'hui deux produits. La Swile Card est une sorte de carte bancaire qui gère l'ensemble des avantages salariaux (titres-restaurants, chèques cadeaux, transport…). D'autres avantages seront ajoutés dans les mois à venir, révèle Swile. Son objectif est désormais de faire de Swile Card "la carte de référence des employés" pour gérer l'intégration des dépenses liées au contexte professionnel.



La Swile App, en version bêta depuis 12 mois et qui va prochainement être lancée, est dédiée à l'engagement des collaborateurs. Elle intègre une messagerie, un répertoire, un service de création de cagnotte et de remboursement. Le but, d'après Swile, est de mesurer et d'agir sur l'engagement des employés à travers des fonctionnalités qui stimulent la cohésion et l'échange.



15 000 entreprises clientes

Swile compte aujourd'hui 500 000 utilisateurs et 15 000 entreprises clientes, parmi lesquelles Carrefour, Spotify, Airbnb… Elle est également présente au Brésil depuis début 2021, période à laquelle elle a racheté la start-up Vee Beneficios spécialisée dans les avantages salariaux. Ce sont 120 collaborateurs qui opèrent au Brésil. Swile compte désormais faire du Brésil son marché principal.



Grâce à cette levée, Swile a deux objectifs en tête : "accentuer son avance technologique" et "accélérer son déploiement international" grâce au soutien du géant SoftBank. Pour réussir, elle compte recruter 500 nouveaux collaborateurs d'ici à fin 2022 et ainsi doubler la taille actuelle de l'entreprise.