La start-up Gatik et le constructeur Isuzu veulent déployer des camions autonomes dès cette année

Gatik AI, start-up qui se concentre sur le développement de véhicules autonomes pour le secteur de la logistique, noue un accord avec la division nord-américaine du constructeur japonais Isuzu. Ce partenariat, annoncé ce mardi 6 avril 2021, vise à développer des camions autonomes et évaluer leurs apports.



Des camions Isuzu Série N autonomes

Gatik et Isuzu souhaitent accélérer la commercialisation de flottes de camions autonomes destinés à la livraison. De premiers modèles Isuzu Série N, destinés à transporter des charges moyennes, seront équipés de la plateforme de conduite autonome de niveau 4 SAE développée par Gatik. Ils doivent être déployés dans le courant de l'année d'après les partenaires, même s'ils n'en disent pas beaucoup plus sur le planning prévisionnel ni le nombre de camions concernés.



"En rapprochant ces deux équipes, nous pouvons créer une technologie qui change de segment tout en positionnant Gatik pour commercialiser en toute sécurité une technologie de livraison autonome à grande échelle", affirme Gautam Narang, cofondateur et CEO de Gatik, dans un communiqué. La pépite, qui a levé 25 millions de dollars en fin d'année dernière, se concentre sur le marché B2B et les opérations logistiques entre des entrepôts intermédiaires et des magasins environnants. Elle propose de réaliser ces transports avec des camions de différentes tailles selon les besoins.



Le secteur des camions autonomes intéresse

Gatik assure avoir réalisé plus de 30 000 livraisons aux Etats-Unis et au Canada pour le compte de différentes sociétés issues du Fortune 500, dont Walmart. Au-delà des effets bénéfiques pour la supply chain (promesse d'expéditions toutes les deux heures), Gatik mise aussi sur l'augmentation du volume e-commerce et le manque de mains d'œuvre dans le secteur du transport pour séduire un nombre croissant d'entreprises.



Pour Isuzu, ce partenariat est un moyen de mettre un pied du côté de la conduite autonome. Les industriels du secteur lorgnent sur cette technologie émergente qui pourrait bousculer le marché. Les annonces se suivent et certains de ses concurrents ont déjà noué des partenariats similaires, à commencer par Daimler Trucks avec Waymo ou Volvo avec Aurora.