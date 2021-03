Volvo se rapproche d'Aurora pour commercialiser des camions autonomes

Décidemment, Aurora Innovation a le vent en poupe. Après avoir conclu des partenariats avec le fabricant de camion Paccar Innovation et le constructeur Toyota, la start-up qui développe une plateforme de conduite autonome annonce un partenariat stratégique sur le long terme avec Volvo ce mardi 30 mars 2021. Le but est de mettre au point des camions qui puissent fonctionner de façon autonome sur voies rapides et commercialiser différentes applications auprès de clients grâce à ces véhicules.



Commercialiser des applications de transport autonome

Volvo et Aurora expliquent co-développer une solution de transport autonome qui puisse être déployée à grande échelle sur voies rapides. Concrètement, la plateforme Aurora Driver (logiciel de conduite autonome, ordinateur et capteurs) va être embarquée sur des camions Volvo. En parallèle, les partenaires vont réfléchir à des solutions de transport en tant que service ("transport as a services").



Cette offre devrait permettre aux entreprises de bénéficier d'un service de transport autonome, sous la forme d'une location par exemple, sans avoir à posséder les camions. La première idée est de mettre en place une solution de transport autonome pour des applications d'hub à hub en Amérique du Nord.



"La création d'une offre viable de véhicule autonome nécessite des partenariats étroits avec les clients et les partenaires technologiques pour développer les capacités nécessaires", commente Nils Jaeger, président de Volvo Autonomous Solutions, dans un communiqué. Toutefois les partenaires ne précisent aucun calendrier pour les premiers tests de camions autonomes sur route ouverte ou les premiers pilotes pour la solution de transport d'hub à hub.



Une très forte concurrence

Aurora a été fondé en 2017 par d'anciens cadres de Google, Tesla et Uber travaillant sur la conduite autonome. La start-up s'est rapidement concentrée sur les camions autonomes, partant du principe que cette technologie séduira d'abord le monde du transport de marchandises avant de pouvoir être utilisée pour des passagers. En décembre dernier, elle s'est emparée d'Uber ATG, la division véhicule autonome de l'entreprise de VTC.



Les camions autonomes sont perçus comme pouvant remédier au problème de pénurie de main d'œuvre dans le secteur du transport routier, améliorer la sécurité et renforcer l'efficacité de la logistique. De façon plus globale la concurrence est rude sur le secteur de la conduite autonome. Waymo, la filiale d'Alphabet, semble bien avancée. A côté, d'autres concurrents se concentrent sur les camions autonomes comme Gatik, Ike Robotics, ou encore Plus.ai.