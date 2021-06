La start-up IRL lève 170 millions de dollars pour se développer à l'international

À la fois messagerie de groupe et calendrier connecté, IRL a annoncé ce mardi 15 juin un tour de table de série C de 170 millions de dollars, mené par le Vision Fund 2 de SoftBank. Une levée de fonds qui porte IRL au rang de licorne avec une valorisation de 1,17 milliard de dollars. Outre SoftBank, on retrouve Dragoneer, Goodwater Capital, Founders Fund et Floodgate dans la liste des investisseurs participants.



Place aux événements en ligne

Lancée en 2017 par Abraham Shafi et Scott Banister, la start-up américaine propose à travers son application un calendrier permettant de découvrir les événements à venir dans son périmètre. Concert, exposition, matchs... L'application n'est pas sans rappeler la fonctionnalité événements de Facebook puisqu'elle permet de savoir à quels événements ses contacts souhaitent participer.



Le modèle de la start-up s'est rapidement retrouvé mis à mal durant la pandémie de Covid-19. Si IRL continue d'attirer les investisseurs, c'est que la start-up a su rebondir en adaptant son offre aux événements en ligne. En s'aidant des applications en vogue à l'image de Tiktok et Twitch, IRL recense désormais les événements virtuels. La société peut aussi compter sur des partenariats de taille. Playstation, la NBA, Lady Gaga ou encore les universités d'Harvard et UCLA y annoncent leurs événements clés.



Un réseau social à part entière

L'entreprise ressemble de plus en plus à un réseau social. En début d'année, IRL a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que les profils d'utilisateurs, la prise en charge des conversations de groupe, la possibilité de rejoindre des événements de groupe en ligne et des recommandations davantage personnalisées. Les utilisateurs peuvent également intégrer des communautés en fonction de leur centre d'intérêt.



Pour l'heure, IRL compte 20 millions d'utilisateurs et 12 millions d'utilisateurs mensuels sur son application. La start-up prévoit d'utiliser ce tour de table pour étendre ses services à l'international en espérant attirer des utilisateurs non américains sur sa plate-forme. La start-up prévoit également d'investir dans le recrutement et prévoit de faire passer son équipe de 25 à 100 personnes d'ici à la fin de l'année.