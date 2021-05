Zoom rebaptise et enrichit sa plateforme de gestion d'événements en ligne

OnZoom, la fonctionnalité dédiée à la création d'événements en ligne, devient Zoom Events, a déclaré la start-up californienne, éditrice d'une solution de visioconférence éponyme. Cette nouvelle version sera disponible cet été seulement pour les utilisateurs payants.



Zoom Events se présente comme "une plateforme tout-en-un capable de créer des expériences virtuelles interactives et engageantes" dédiée aux organisateurs d'événements internes ou externes aux entreprises. En réalité, il s'agit d'une amélioration de la fonctionnalité OnZoom présentée en octobre 2020 lors de la conférence annuelle Zoomtopia de l'entreprise. Ce service est encore en bêta test aux Etats-Unis.



Un outil de gestion de la billetterie

Dans le détail, Zoom Events permet de gérer la création d'événements. Il est ainsi possible de créer "un centre" pour gérer et partager facilement des événements, ponctuels ou réguliers, avec une billetterie et des inscriptions personnalisables. La solution intègre également un outil de contrôle des accès et de la facturation à partir d'un portail unique.



Zoom Events offre aux organisateurs un tableau de bord compilant les statistiques des événements sur la participation, les inscriptions ou encore les recettes.



Un contexte propice aux événements virtuels

En enrichissant sa fonctionnalité, Zoom compte bien concurrencer Microsoft Teams et Google Meet ainsi que des sites comme Eventbrite et Live Nation, dans un contexte de recours massif au télétravail et d'annulation des événements en cette période de Covid-19.



Bien que les campagnes de vaccination aient débuté dans de nombreux pays, l'incertitude sanitaire pousse encore certains organisateurs à annuler des événements. Pour la deuxième année consécutive, l'IFA 2021 a ainsi été annulé car "les efforts déployés pour contenir cette pandémie (...) ne se sont pas déroulés au rythme que nous avions espéré", a expliqué Martin Ecknig, CEO of Messe Berlin, le lieu où se tient le salon.



Plus généralement, le Covid-19 a fait décoller l'entreprise américaine. Au cours de son troisième trimestre 2020, elle présentait un chiffre d'affaires de 777,2 millions de dollars, soit une hausse de 367% par rapport à l'année dernière. Elle comptait en décembre dernier 433 700 abonnés de plus de 10 employés, contre 370 200 au trimestre précédent.



Les problèmes de sécurité connus par l'outil de visioconférence n'ont finalement que peu affecté l'entreprise. A la suite d'une mise en garde par la Federal Trade Commission (FTC), elle a généralisé le chiffrement de bout en bout pour tous ses utilisateurs.