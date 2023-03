LightOn lance Paradigm, une plateforme d'IA générative française pour les grandes entreprises

LightOn, start-up française spécialisée dans l’intelligence artificielle, lance officiellement la commercialisation de Paradigm, sa plateforme d’IA générative ce 9 mars 2023. Elle le mettait déjà en avant sur son site web depuis plusieurs semaines. Elle présente Paradigm comme une alternative à ChatGPT spécialement pensée pour les entreprises européennes, et qui s'en démarque car elle peut être installée sur leur propre infrastructure informatique.

Fondée en 2016, la start-up tire son nom de ses efforts pour concevoir un coprocesseur d'IA photonique, qu'elle avait présenté en 2020. Mais après qu'OpenAI ait dévoilé GPT3 en 2020, elle a réorienté ses efforts sur le développement d’un grand modèle de langage du même genre. "Il a fallu opérer une transformation totale, passant d’une start-up de hardware à celle d’éditeur de solution d’IA purement logicielle", raconte Laurent Daudet, directeur général de LightOn dans le communiqué de l’entreprise.

Accélérer les tâches fastidieuses liées au texte

Profitant de la sortie très remarquée de ChatGPT, un chatbot simplifiant l'interaction avec ce "Large Language Model" (LLM), LightOn accélère la commercialisation de sa propre solution. Paradigm s’adresse aux grandes entreprises et aux ETI, et a l'avantage de prendre en charge les principales langues européennes. Il est présenté comme permettant aux collaborateurs, sur simple requête en langage naturel, d’accélérer ou d’automatiser complètement certaines tâches fastidieuses.

LightOn cite comme exemple le fait de rédiger des fiches produits adaptées à différents public à la place des équipes marketing, produire des textes et des vidéos aux titres accrocheurs pour les services de communication ou créer un système de questions/réponses avec interaction personnalisée pour alléger le travail du support client. Paradigm serait également capable de faire de la veille en ligne, de synthétiser des documents ou encore de retranscrire des réunions.

Les données ne sortent pas des serveurs des clients

Face à OpenAI et aux autres acteurs américains sur le marché, l'atout sur lequel compte LightOn est la souveraineté. Le logiciel étant directement installé on-premise ou sur un cloud privé, "aucune donnée ne sort de leurs serveurs", assure le communiqué de l’entreprise, "ce qui assure la confidentialité de leurs données et de leur savoir-faire, contrairement aux modèles utilisés via une API".

Reste néanmoins la question du coût, à la fois de la solution mais aussi de l'exploitation nécessaire pour faire tourner la solution à grande échelle, qui sera donc à la charge du client. Une question non négligeable, le succès des grands fournisseurs de cloud américains (Amazon, Microsoft, Google) tenant au moins autant à leurs prix défiant toute concurrence qu'aux fonctionnalités qu'ils proposent.