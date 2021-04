Microsoft étend son offre de cloud gaming aux PC et iPhones via les navigateurs web

Microsoft diversifie les appareils sur lesquels peuvent être utilisés sa solution de cloud gaming. L'entreprise déploie progressivement son offre Xbox Game Pass Ultimate sur différents appareils. Sont concernés les PC sous Windows 10, les iPhones et les iPad, a listé Microsoft lundi 19 avril 2021. Ces offres de cloud gaming, qui permettent de jouer à un jeu depuis n'importe quel appareil car le jeu est exécuté dans le cloud et non pas en local, se multiplient ces derniers mois et devraient séduire un nombre croissant d'utilisateurs au fur et à mesure de leurs améliorations.



Une offre accessible en bêta

Microsoft explique commencer à envoyer des invitations à certains membres de son Xbox Game Pass Ultimate dès le 20 avril pour qu'ils puissent tester cette nouvelle offre accessible en bêta uniquement. Ces membres pourront accéder à plus d'une centaine de jeux via une page web dédiée et accessible avec les navigateurs Microsoft Edge, Google Chrome et Safari d'Apple. Ils ont seulement besoin d'utiliser les commandes tactiles ou d'avoir un contrôleur Bluetooth ou USB pour jouer.



En rendant plus accessible son service Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft espère séduire un nombre plus important d'utilisateurs. Mais avant d'élargir son offre au plus grand nombre, il est nécessaire de débuter avec cette version bêta pour que Microsoft obtiennent des retours utilisateurs et améliore son service. La firme de Redmond ajoute vouloir ouvrir ce service à tous les membres du Xbox Pass Ultimate dans les mois à venir. Aucun calendrier précis de déploiement n'est détaillé.



Si Microsoft peut compter sur son catalogue de jeux pour séduire des utilisateurs, la bataille du cloud computing est lancée. Nvidia, un concurrent sérieux, approche les 10 millions de clients pour sa plateforme GeForce Now. Amazon s'est aussi lancé dans ce secteur en dévoilant la version bêta de Luna en septembre dernier. La start-up française Blade, en difficulté financière, tente également de se faire une place sur ce marché. Tout comme Google avec Stadia et d'autres encore.